Ağız dalaşı!.. Donnarumma kavgası çirkinleşiyor

Milan'ın genç kalecisi Gianluigi Donnarumma'nın bir yılı kalan sözleşmesini yenilmemesi sonrası futbolcunun menajeri ve kulüp yetkilileri arasındaki gerilimin dozajı giderek artıyor.

İtalyan devi Milan ile sözleşme yenilmeye yanaşmayan Donnarumma için kulüp CEO’su Fassone, menajer Raiola’ya, “Real Madrid’in ödeyeceği paradan bizim kasamıza girmeyen Raiola’nın cebine girecektir” diyerek suçladı. Ünlü menajer ise “Donnarumma gibi üst düzey bir oyuncuyu takımda tutmaya uğraşırken onun 3-4 katı maaşını Morata veya Aubameyang’a önermenin mantığı olmaz” cevabını verdi.

Milan’ın CEO’su Marco Fassone, Paul Pogba’nın Juventus’tan Manchester United’a transferi sırasında da gündemi çok meşgul eden menajer Mino Raiola’yı çok sert eleştirdi.

Corriere della Sera’ya konuşan Fassone, “Raiola, Milan’a 100 milyon Euro zarar verdi” ifadesini kullanarak şöyle devam etti: “Madrid’in bize ödemeyeceği her para Raiola’nın cebine girecek. Ama bu para bizim kasamıza gelse, biz bunu İtalyan futboluna yatırırdık. Donnarumma’yı sözleşme uzatmazsa yedek oturtmakla tehdit ettiğimiz doğru değil. Bize göre transferi mümkün değil. Dolayısıyla gelecek sezon Milan’da oynayacak.”

Fassone, Donnarumma’nın gelecek sezon 11’deki yerinin garanti olmadığını da sözlerine ekledi: “Sözleşmesi biteceği için jaftalar ilerledikçe Real Madrid’i düşünerek mental ve fiziksel olarak olumsuz etkilenirse, bunu bir sonucu olur. Biz her zaman takıma en fazla katkısı olacak isimlerle oynarız.”

Raiola’dan yaylım ateş

Ünlü menajer Mino Raiola ise La Gazzetta dello Sport’a verdiği röportajda Milan Kulübü’nü ve yetkililerini sert ifadelerle eleştirdi:

“Milan’ın teklifiyle ilgili düşünmek için süre istedik. Ama onlar her şeyi basına sızdırıp kamuoyu oluşturmak istediler.”

“Taraftarların benden nefret etmesine alışığım. Ama burada Gigio’ya (Donnarumma) çok sert tepki oldu. Kulüp binasına asılan pankarta müdahale edilmemesi Gigio’yu çok üzdü. Ardından U-21 Milli Takımı’nda yaşananlar. En azından İtalya Futbol Federasyonu devreye girer diye düşündüm. Ama onunla kimse ilgilenmeyince kendi özel güvenliklerimizi devreye soktuk.”

“Gigo, 14 yaşından beri bu klulüpte. Kalmak istiyordu. İnter’in teklifiyle ilgilenmedi bile. Ama kulüpten gördüğü muamele onu çok üzdü.”

“Real Madrid ile ortada bir anlaşma falan yok. Ama oraya gitmek için Milan’dan bir isme de ihtiyaç yok.Onunla ilgilenen çok kulüp var. 16 yaşındayken de vardı ve o Milan’da kalmayı seçmişti.”

“Sözleşmenin bugüne kadar yenilenmemesinin en önemli nedeni Milan’da neler olacağını görmek istememizdi. Kulübü kim alacak, kimler, nasıl yönetecek? Bunlarda uzun süredir belirsizlik vardı. İki yılda üç farklı alıcıyla pazarlıklar yapıldı. Galliani, o dönemde yeni sözleşme görüşmeleri için bekleme arzumuzu anlayışla karşılamıştı.”

“Eğer büyük bir kulüpseniz ve kadronuzda Donnarumma gibi büyük oyuncular bulunmasını istiyorsanız Aubameyang, Morata gibi isimlere onunkinin 3-4 katı maaşlar önermenizin mantığı yoktur.”

“Gigo 18 yaşındaymış. Ne fark eder? Real Madrid, 16 yaşındaki Vinicius Jr. için 45 milyon Euro ödedi. Maaşını biliyor musunuz? Kalite söz konusuysa yaş fark etmez.”

“Benim gözümde Donnarumma’ya değer biçilemez. Önümüzdeki yıllarda Altın Top ödülleri kazanabilecek bir kaleciden bahsediyoruz. Buffon’u da geçecek.”

“Benim sözleşme için 10 milyon Euro serbest kalma bedeli şartı öne sürdüğümü basına sızdırdılar. İstedim. Ama önce onlar 200 milyon Euro dediler. Ben de onun üzerine 10 milyon dedim. Hatta Milan Şampiyonlar Ligi’^ne kalamazsa 5 milyon Euro olsun dedim.”

“Benim kazancım da dillerde… Ben oyuncularımla sözleşme yapmam. Aramızdaki ilişki tamamen güvene dayalıdır. Elbette onlar daha çok kazandıkça benim gelirim de artar.”

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