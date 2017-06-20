Hem yerli hem yabancı Trabzonspor

Trabzonspor'da, Zeki Yavru ile yolların ayırılmasının ardından yerli ve yabancı sayısının 12 olması hem yerli hem de yabancı Trabzonspor'u anımsattı.

Kurduğu yerli oyuncu ağırlıklı kadrolarla dikkat çeken Trabzonspor, son yıllarda bu görüntüsünden uzaklaşmaya başladı. Son 5 senedir bilinçsizce yapılan yabancı transferler nedeniyle ekonomik sıkıntı yaşayan Karadeniz ekibi, sportif olarak da çöküş yaşadı. Trabzonspor, bu sezon ise yaptığı yabancı transferlerde nokta atışlar yapmaya özen gösterirken, kulübü futbolcu çöplüğü olmaktan çıkarmakta kararlı görünüyor. Yönetim Kurulu, yabancı transferlerin takıma kazandırılması noktasında da ince eleyip sık dokuyor.

Personele ödeme yapamayan Trabzonspor Visca`nın peşinde Trabzonspor'un Medipol Başakşehir'in sağ kanat oyuncusu Edin Visca'yı kadrosuna katmak için girişimlerini sürdürdüğü bildirildi. Öte yandan Trabzonspor'un personel maaşlarını geç ödediği öğrenildi. İlgili Haberi Oku

Trabzonspor’un aradığı kriterlerdeki yerli oyuncuların pahalı olması, yurt dışında yabancı transferlere ağırlık verilmesine neden oluyor. Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) belirlediği 14 kişilik yabancı oyuncu kontenjanında sınıra yakın olan Trabzonspor, mevcut kadrosunda 12 yabancı oyuncu bulunduruyor. Esteban, Pereira, Durica, Medjani, Mas, Ibanez, Onazi, Bero, Castillo, Bongonda, N'Doye ve Rodallega gibi isimleri kadrosunda tutan Karadeniz ekibi, 2 yabancı futbolcu transferi daha yapması durumunda kontenjanı doldurmuş olacak. Bu sayının geçmesi halinde ise mevcut kadrodan bazı isimlerle yollarını ayırmak zorunda kalacak.

Yerli sayısı 12’ye indi

Trabzonspor, Zeki Yavru ile yollarını ayırmasının ardından kadrosundaki güncel futbolcu sayısı 24’e indi. Bordo-mavililerde Abdulkadir Ömür, Aytaç Kara, Furkan Taş, Kamil Ahmet Çörekçi, Mustafa Akbaş, Okay Yokuşlu, Olcay Şahan, Onur Kıvrak, Uğur Demirok, Uğurcan Çakır, Yusuf Erdoğan ve Yusuf Yazıcı yerli oyuncu listesinde yer alan isimler olarak dikkat çekiyor.