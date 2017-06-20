Göztepe’nin transfer hedefi Selçuk ve Quintero!

Spor Toto Süper Lig'deki ilk sezonuna iddialı girmek isteyen Göztepe, teknik direktörü Tamer Tuna'nın isteği üzerine orta sahaya 2 futbolcuyu transfer etmek için harekete geçti.

Sarı kırmızılıların Gençlerbirliği ile sözleşmesi sona eren Selçuk Şahin ve Kolombiyalı oyuncu Juan Quintero’nun peşinde olduğu öğrenildi.

Tamer Tuna’nın özellikle istediği Selçuk’un sarı-kırmızılılara çok sıcak baktığı bildirilirken, transferin bayramdan sonra resmiyet kazanacağı ifade edildi. On numara mevkiinde görev yapan Quintero’nun ise menajeriyle temas kuruldu.

Göztepe transferde bütçeye göre hareket edecek Spor Toto Süper Lig'e yükseldikten sonra Teknik Direktör Tamer Tuna'yı göreve getiren ve transfer çalışmalarına başlayan Göztepe'nin Başkan Vekili Talat Papatya, kulübün bütçesini düşünerek hareket edeceklerini söyledi. İlgili Haberi Oku