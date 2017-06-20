Galatasaray’dan Belhanda’ya servet

Galatasaray'ın gündemindeki Younes Belhanda hakkında flaş bir iddia ortaya atıldı. Fransız basınına yansıyan haberde, Galatasaray'ın Belhanda için Dinamo Kiev ile 8+1 milyon euro karşılığında anlaştığı ve yıldız oyuncunun sarı-kırmızılılardan 4 yılda 12.8 milyon euro alacağı ifade edildi.

Galatasaray’ın transfer gündemindeki Younes Belhanda ile ilgili olarak yeni bir iddia ortaya atıldı. Fransız basını, Galatasaray’ın Younes Belhanda transferi için anlaşma sağladığını duyurdu.

Younes Belhanda ile ilgili çıkan haberde, Galatasaray’ın 8 milyon euro ve ekstra 1 milyon euro bonus ödemesi karşılığında Dinamo Kiev ile anlaştığı iddia edildi.

BELHANDA İLE 4 YILLIK ANLAŞMA = 12,8 MİLYON EURO

Toplamda 9 milyon euroluk bonservis bedeli karşılığında Galatasaray’a geleceği iddia edilen 27 yaşındaki Faslı futbolcunun, sarı-kırmızılı takımdan 3,2 milyon euro yıllık maaş alacağı belirtildi.

Galatasaray’ın 4 yıllık anlaşma sağladığı Belhanda’ya toplamda 12,8 milyon euro maaş vereceği öne sürüldü. Fransız basınındaki bu habere göre, Galatasaray’ın kasasından Belhanda için toplamda 21,8 milyon euro çıkacak.