Galatasaray’a Fatih Terim projesi

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, yeni yapılacak kamp merkezinde Fatih Terim'in çizdiği projenin uygulanacağını açıkladı.

Florya’dan taşınmaya hazırlanan Galatasaray, yeni kamp sisteminde Fatih Terim’in çizdiği projeyi kullanacak. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, yaptığı açıklamada Türk Telekom Stadı’na yakın bir yerde yapılacak kamp merkezinin modern futbol kulüplerinde bulunan idman sahalarının benzeri olacağını söyledi.

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İşte Dursun Özbek’in konu ile ilgili yaptığı açıklama:

“Florya’da bildiğiniz gibi 80 dönümlük bir arsa üzerinde faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Bu 80 dönümün yaklaşık 23 dönümü Galatasaray’ın tapulu malı. Geriye kalanı ise hazineden ya da Gençlik ve Spor Müdürlüğü’nden kiralanmış. Florya’daki sıkıntımız, 80 dönümlük arsa, çok uygun bir geometri ile kullanılamamış. Dolayısıyla, iki tane nizami sahamız var. Bunlardan bir tanesinde altyapı maçları oynanıyor, diğerinde de A takım idman yapıyor. A takım her gün aynı sahada idman yaptığı için, sahada fiziki deformasyonlar oluyor. Bunlar da sporcu sakatlığına kadar işi götürüyor. Galatasaray seviyesinde kulüplere bakarsanız, hepsinin 6-7 tane nizami sahası var. Uygun olan her gün aynı sahada çalışmamaktır. Benden önceki yönetimler de Florya’nın bu durumuyla ilgili girişimlerde bulundu. Örneğin bizim elimizde, Sayın Fatih Terim’in yapmış olduğu bir kamp mekanı projesi var. Kulübü Florya’dan taşırken, modern bir futbol kulübünün idman sahasının nasıl olması gerektiği hakkında planlar var. Buna uygun olarak, yeni taşındığımız yerde bunu uygulayacağız. Yeni taşınacağımız yerin stada yakın olmasını istedik. Florya’dan maç için çıkan takım otobüsü, trafik nedeniyle stada 1-1.5 saatlik bir süre içerisinde ulaşıyor. Halbuki şimdiki planladığımız yerde, 10-15 dakikalık bir sürede stada ulaşabiliyoruz. Ayrıca, bunu ekonomik olarak da düşünüyoruz.”