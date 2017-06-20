Galatasaray’dan Sneijder’e: Yeter ki git, bonservis istemiyoruz

Galatasaray yönetimi, serbest kalma bedeli 7.5 milyon Euro olan Sneijder’i takımdan göndermek için gemileri yaktı.

Galatasaray’da başkan Dursun Özbek, “Sneijder’in bir yıl daha kontratı var. İki tarafın menfaatlerini düşünerek bu konuda karar alacağız” diyerek politik bir açıklama yapsa da Galatasaray yönetimi, Hollandalı 10 numaranın biletini kesti. Sneijder’in sözleşmesinde, “7.5 milyon Euro’ya serbest kalır” maddesi bulunmasına rağmen, sarı-kırmızılı idareciler kulüp bulması halinde menajer Guido Albers’e gereken kolaylığı sağlayacaklarını iletti. Çünkü yönetimde 33 yaşını devirmiş Sneijder’e 7.5 milyon Euro bonservisle birlikte yatırım yapacak kulüp çıkmayacağı görüşü hakim. Bu yüzden Sneijder’den kendisine kolaylıkla takım bulması adına bonservis talep edilmeyecek ve 5 milyon Euro’yu aşan yıllık ücretinden tasarruf sağlanacak.

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Wesley Sneijder, taraftarın gönlünde 1 numara olsa da yönetim içinde desteğini tamamen kaybetmiş durumda. Yıldız oyuncunun hem maliyetine göre performansı yeterli bulunmuyor hem de takım içi disiplini bozduğu düşünülüyor. Yeni sezonda daha dinamik bir Galatasaray kurmaya çalışacak teknik direktör İgor Tudor takımın beyni olarak Sneijder’den 6 yaş genç olan Belhanda’yı görüyor.

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4.5 MİLYON TL PRİM GETİRDİ

Bu sezon ligde asist kralı olan, kilit pas değerinde lig ikincisi, orta değerinde ise üçüncüsü olan Sneijder, skora katkıları ile takımına büyük bir para da kazandırdı. Geride kalan sezonda 5 gol atan ve 15 asist yapan Hollandalı, puan primlerinden takımın kasasına 4,5 milyon TL koydurdu.