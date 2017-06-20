Galatasaray topbaşı yaptı

Galatasaray Igor Tudor yönetiminde gerçekleştirdiği antrenmanla 2017-2018 sezonunu açtı.

Galatasaray, 2017-2018 sezonu hazırlıkları kapsamındaki ilk antrenmanını bu akşam Florya Metin Oktay Tesisleri’nde gerçekleştirdi. Teknik direktör Igor Tudor yönetiminde yapılan antrenmana milli takım kamplarına giden oyuncular katılmadı.

Basına kapalı olarak gerçekleştirilen yeni sezonun ilk antrenmanında oyuncular tam sahada dayanıklılık arttırıcı dripling çalışması, dinamik teknik ve pas çalışması gerçekleştirdi. Galatasaray’da geçtiğimiz sezonu kiralık olarak başka takımlarda geçiren Tarık Çamdal, Emrah Başsan ve Ryan Donk gibi oyuncular ile altyapıdan Ahmet Batuhan Şen, Kerem Çalışkan, Abdussamed Karnuçu, Recep Gül ve Melih Gökçimen takımla beraber çalışırken hafif sakatlıkları bulunan Ozan Kabak, Atalay Babacan ve Yunus Akgün antrenmana katılmadı.

Galatasaray, 2017-2018 sezonu hazırlıkları kapsamındaki ikinci antrenmanını yarın akşam saat 19:00’da Florya Metin Oktay Tesisleri’nde yapacak.

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi 2. Ön Eleme Turu`nda İsveç`ten Östersunds`la eşleşti Ülkemizi bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde temsil edecek olan Galatasaray, 2. Ön Eleme Turu'nda İsveç'in Östersunds takımıyla eşleşti İlgili Haberi Oku