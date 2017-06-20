Galatasaray Jan Olde Riekerink’in parasını arsa satınca verecek

Galatasaray Yönetimi, sezonun ikinci yarısında yollarını ayırdığı Riekerink’in 500 bin Euro’sunu hâlâ ödemedi. Hollandalı hoca, kulüple yaptığı görüşmede, “Arazi satıyoruz, 2019’da paranı alırsın” teklifini kabul etti.

Galatasaray’ın başında 1 Türkiye Kupası, 1 de Süper Kupa zaferi yaşayan Jan Olde Riekerink ile sezonun ikinci yarısında yollar ayrılmıştı. 54 yaşındaki teknik adamla zirve mücadelesi veren Sarı- Kırmızılılar, yerine gelen Tudor'la ancak dördüncü olabildi. Geçtiğimiz günlerde bu duruma tepki gösteren Riekerink'in, kulüpten hâlâ parasını alamadığı öğrenildi. 500 bin Euro'luk alacağı kalan Riekerink, konuyla ilgili olarak yönetimle yaptığı görüşmede, “Arazi satıyoruz, 2019'da paranı alırsın” önerisini kabul ederken, uzun soluklu bir bekleyişe başladı!

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Türkiye'ye geri dönecek

Süper Lig kulüplerinden birinde görev yapabileceği mesajını gönderen Riekerink'in, bazı yöneticilerle temasta olduğu da gelen haberler arasında. Galatasaray, altyapı hocası olarak getirdiği Hollandalı çalıştırıcıyı, Mustafa Denizli ile yollar ayrıldıktan sonra eldeki lisanslı tek antrenör olduğu için takımın başına geçirmişti.