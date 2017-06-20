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Ferhat Akdeniz, Beşiktaş’tan Fenerbahçe’ye gitti

Fenerbahçe Erkek Voleybol Takımı, Beşiktaş'ta forma giyen Ferhat Akdeniz'i renklerine bağladığını açıkladı.
17:2820 Haziran 2017
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Ferhat Akdeniz, Beşiktaş’tan Fenerbahçe’ye gitti

Fenerbahçe Erkek Voleybol Takımı, Beşiktaş’ta görev yapan orta oyuncu Ferhat Akdeniz ile anlaşmaya vardığını açıkladı. Sarı-lacivertli kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Yeni sezon yapılanması kapsamında Fenerbahçe Erkek Voleybol Takımımız, Beşiktaş Takımında orta oyuncu olarak oynayan 1986 doğumlu Ferhat Akdeniz ile anlaşma sağlamıştır. Ferhat Akdeniz'e kulübümüze hoş geldin diyor, yarıştığı her kulvarda “şampiyonluk” hedefleyen Fenerbahçe Erkek Voleybol Takımımızda başarılar diliyoruz.”

Etiketler
Fenerbahçe Erkek Voleybol Takımı Ferhat Akdeniz
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