Fenerbahçe’ye Ospina’dan kötü haber

İngiliz basınında yer alan haberlere göre Fenerbahçe’nin Kolombiyalı kaleci için yaptığı 3,5 milyon euro’luk teklifi artırmaması Arsenal’in ise 4 milyon euro’dan aşağı inmemesi nedeniyle görüşmelerde sonuca ulaşılamadı.
Arsenal’den ayrılmak istediğini daha önce açıklayan David Ospina bu gelişme üzerine Amerikan MLS ligi takımlarıyla görüşmeye başladı.
Kameni’de de anlaşma yok
Bu gelişme üzerine Fenerbahçe, Malaga kalecisi Carlos Kameni için ciddi bir teklif yaptı.
İspanyol basınında yer alan haberlere göre Sarı-lacivertli ekip Kameni’ye yıllık 1.7 milyon euro önerdi. Kamerunlu kaleci ise 3 yıllık sözleşme ve yıllık 2 milyon euro maaş istiyor.
Fenerbahçe’nin 33 yaşındaki bir kaleciyle 3 yıllık sözleşme imzalayıp imzalamayacağını zaman gösterecek.