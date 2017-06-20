Fenerbahçe’nin yeni hedefi Gil Dias

Fenerbahçe Yönetimi, Nabil Dirar’ın ardından Monaco’nun bir başka yıldızına daha kanca attı. Sarı-Lacivertliler, 20 yaşındaki Gil Dias için kiralama teklifi yaptı. Monaco Yönetimi, Bernardo Silva’nın satılması sonrası kararı teknik direktör Jardim’e bıraktı. Portekizli hoca onay verirse, Dias yeni sezonda Çubuklu’yu terletecek.

Moussa Sow transferinin zora girmesi nedeniyle Fenerbahçe, Dirar'ın ardından bir başka kanat oyuncusu için yine Monaco'nun kapısını çaldı. Sarı-Lacivertliler, Aykut Kocaman'ın çok istediği Gil Dias için Fransız ekibine teklif yaptı. 20 yaşındaki Portekizli, geçtiğimiz sezonu ülkesinde Rio Ave formasıyla geçirmişti. Monaco'nun parlatacağı yeni yetenek olarak görülen Dias için Fenerbahçe, 1 yıl kiralama teklifinde bulundu, beklemeye çekildi.

Fener'e ‘Evet' dedi

Gil Dias'ın yeni sezonu şampiyonluk mücadelesi veren bir takımda geçirmek istediği ve Fenerbahçe'ye ‘Evet' dediği öğrenildi. Ancak bu transferde son sözü teknik direktör Leonardo Jardim söyleyecek. Fransa'da şampiyon olup, Şampiyonlar Ligi'nde yarı final oynayan Kırmızı-Beyazlılar; yıldızlarını bir bir kaybediyor. Sağ kanatta müthiş bir sezon geçiren Bernardo Silva'yı Manchester City'ye satan Monaco, Mbappe'yi de Real Madrid'e kaptırabilir.

Satın alma opsiyonu yok

Transferde şu ana kadar genç oyunculara yönelip altyapıya yatırım yapan Monaco'da Jardim, yeni sezonda Gil Gias'ı takımda düşünebilir. Eğer Portekizli teknik adam, öğrencisinin 1 yıl daha kiralanması yönünde karar verirse, 20 yaşındaki oyuncu yeni sezonda Çubuklu'yla mücadele edecek. Bu arada Monaco Yönetimi'nin, Fenerbahçe'ye kiralansa bile Dias'ın sözleşmesine satın alma opsiyonu koymaya kesinlikle yanaşmadığı öğrenildi.

Monaco bu işin uzmanı!

Fransız ekibi, son yıllarda genç oyunculara yatırım yapmaya ağırlık verdi. Monaco, bunun için dünya çapında çok gelişmiş bir oyuncu izleme komitesi kurdu. Örneğin Bernardo Silva'yı Benfica B Takımı'nda forma giyerken 2014'te önce kiralayıp daha sonra 2015'te 16 milyon Euro'ya kadrosuna kattı.

Bu sezon ise 50 milyon Euro'ya sattı. Monaco, Gil Dias'ı da benzer şekilde Braga'nın B takımından 18 yaşındayken 5 milyon Euro'ya transfer etti. Daha sonra kendisini geliştirmesi için ülkesinde Varzim ve Rio Ave'ye kiraladı. Kırmızı-Beyazlılar son olarak Barcelona B Takımı'nın yıldızı olan ve ‘Yeni Messi' yakıştırması yapılan 18 yaşındaki Jordi Mboula'yı 3 milyon Euro'ya kadrosuna kattı.

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