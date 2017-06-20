Fenerbahçe’nin eski yıldızı Nani Beşiktaş’ın gündeminde

Fenerbahçe’nin 2015 yılında Manchester United’dan satın aldığı ve bir sene sonra Valencia’ya gönderdiği Luis Nani, Süper Lig’e geri dönüyor. Valencia’nın gözden çıkardığı Portekizli yıldız ile Beşiktaş’ın yakında ilgilendiği öğrenildi. Fotomaç’ta yer alan habere göre Beşiktaş’ın gündemine gelen Nani transferi için Ricardo Quaresma’nın da devrede olduğu iddia edildi. Haberde Quaresma’nın, Nani hakkında yönetime “Nani Türkiye’ye dönmek istiyor. Hedefi Şampiyonlar Ligi’nde oynamak” dediği belirtildi.
Yönetimin şartlar uygun olursa kadroya katmak istediği Nani ile ilgili son kararı teknik direktör Şenol Güneş verecek.