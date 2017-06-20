Fenerbahçe Lens’i bekliyor

Sunderland ile prensipte anlaşan Fenerbahçe, Lens'in kararına göre transfer politikasına yön verecek.

Sarı lacivertliler, futbolcunun kulübü Sunderland ile prensipte anlaşma sağladı ve Lens’e teklifini iletti. Fakat taraflar ücret ve süre konusunda henüz anlaşma sağlayamadı. Yönetim teklifin yeterince iyi olduğu görüşünde.

Fenerbahçe, Lens’in kararına göre transfer harekatına yön verecek. Hollandalı futbolcunun olumsuz yanıt vermesi halinde, Fenerbahçe’de bir kanat oyuncusu transferi gündeme gelecek.

Sarı lacivertlilerin yanı sıra, Beşiktaş’ın da Lens’e olan ilgisi sürüyor. Siyah beyazlı yönetim yine de bu transferde ısrarcı olmayı düşünmüyor.

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