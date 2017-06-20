Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
Amkspor
REKLAMSIZ SÖZCÜ
FENERBAHÇE
Mail Gönder
Sayfayı Yazdır
A- A+
Paylaş Tweet

Fenerbahçe Lens’i bekliyor

Sunderland ile prensipte anlaşan Fenerbahçe, Lens'in kararına göre transfer politikasına yön verecek.
08:3520 Haziran 2017
0
Fenerbahçe Lens’i bekliyor

Sarı lacivertliler, futbolcunun kulübü Sunderland ile prensipte anlaşma sağladı ve Lens’e teklifini iletti. Fakat taraflar ücret ve süre konusunda henüz anlaşma sağlayamadı. Yönetim teklifin yeterince iyi olduğu görüşünde.

Fenerbahçe, Lens’in kararına göre transfer harekatına yön verecek. Hollandalı futbolcunun olumsuz yanıt vermesi halinde, Fenerbahçe’de bir kanat oyuncusu transferi gündeme gelecek.

Sarı lacivertlilerin yanı sıra, Beşiktaş’ın da Lens’e olan ilgisi sürüyor. Siyah beyazlı yönetim yine de bu transferde ısrarcı olmayı düşünmüyor.

19 Haziran 2017 Fenerbahçe`nin eski futbolcusu Baroni Bolivya`ya gidiyor Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Cristian Baroni, Bolivya yolunda... İlgili Haberi Oku

 

Etiketler
Fenerbahçe Sunderland transfer
Son güncelleme: 10:14 | 20.06.2017
Facebook Twitter
A+ A-
SIRADAKİ HABER