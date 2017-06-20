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Fenerbahçe ‘kalesinde’ yaşananlar!

Fenerbahçe, kaleci Volkan Demirel ile sözleşme uzatma görüşmelerini sürdürüyor. Sarı Lacivertliler ayrıca Malaga'nın kalecisi Kameni transferini bitirmeye yakın görünüyor.
18:3420 Haziran 2017
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Fenerbahçe ‘kalesinde’ yaşananlar!

Fenerbahçe yeni sezonunun kaleci rotasyonunu belirlemek için çalışmalarını sürdürüyor.

Sözleşmesi sona eren kaptan Volkan Demirel’in kulüpte kalmasına kesin gözüyle bakılsa da, henüz imzalar atılmış değil. Ailesiyle tatilini sürdüren ve daha önce de sözleşme uzatma konusunda herhangi bir sorun yaşanmayacağını açıklayan deneyimli kalecinin durumunun önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor.

Porto’dan kiralanan Fabiano’nun yaşadığı ağır sakatlık sonrasında boşalan kaleci rotasyonu için planlanan transfer çalışmaları da devam ediyor. Teknik ekibin raporu doğrultusunda temaslarını sürdüren Fenerbahçe Malaga’lı Carlos Kameni ile görüşmelerde önemli bir aşama kaydetti.

Sarı Lacivertliler'in kaleci konusunu Haziran ayı içinde çözüme kavuşturması ve Topuk Yaylası kampına yetiştirmesi bekleniyor. 20 Haziran 2017 Fenerbahçe, Athletic Bilbao ile karşılaşacak İspanya La Liga ekiplerinden Athletic Bilbao, Fenerbahçe ile hazırlık maçında mücadele edeceğini açıkladı. İlgili Haberi Oku

Ntvspor

Etiketler
Carlos Kameni Fenerbahçe volkan demirel
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