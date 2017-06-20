‘Etekli Mourinho’ değil Helene Hanım diyeceksiniz!

Başta futbol, sporun birçok alanında cinsiyetçilik önemli bir sorun olarak yaşamaya devam ediyor. Cinsiyet eşitliği konusunda duyarlılık gösteren liglerin başında ise Bundesliga gelmekte.

SKOR ÖZEL HABER

Önümüzdeki sezon Bundesliga’da bir kadının (Bibiana Steinhaus) orta hakem olarak görev yapacağının açıklanmasının ardından şimdi de Eintracht Frankfurt yetenek avcısı ekibine bir kadın scout’u eklediklerini duyurdu. Helene Costa, Bundesliga tarihindeki ilk kadın scout olarak tarihe geçecek.

10 yılı aşkın bir süre yetenek fabrikası Benfica’da görev yapan Costa, Portekiz’de ironik bir şekilde ‘Etekli Jose Mourinho’ lakabıyla tanınsa da futbolun sadece erkek oyunu olduğuna dair ezberlenmiş kalıpları kıracak kadar derin bir futbol bilgisine sahip. Tam da bu nedenle Eintracht Frankfurt Futbol Direktörü Fredi Bobic onu tercih ettiğini söylüyor: “Futbolu çok iyi biliyor, spor dünyasında ciddi bir tecrübesi var. Yetenek aradığımız ülkelerde yaşamış ya da oraları bilen scout’lar arıyoruz”

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39 yaşındaki Costa, Benfica’nın genç takımında uzun yıllar antrenörlük yaptı, Marco Fabian, Carlos Salcedo, David Abraham ve Jesus Vallejo gibi yeteneklerin kazandırılmasında önemli rol oynadı. Carlos Salcedo’nun geçtiğimiz günlerde Frankfurt’a imza atması da bununla ilgili. UEFA’dan A sınıfı antrenörlük lisansı da bulunan Costa, Fransa, Katar, İskoçya ve İran’da da görevlerde bulundu.

Costa and Steinhaus’un Bundesliga’da çalışmaya başlaması futbol dünyasında kadınlarla ilgili farkındalığın artması açısından çok önemli bir adım. Darısı Spor Toto Süper Lig’in başına.

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