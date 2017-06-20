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Cristiano Ronaldo ifade vermeye çağrıldı

Cristiano Ronaldo hakkında açılan 14.7 milyon dolarlık vergi kaçakçılığı davasıyla ilgili olarak 31 Temmuz'da ifade verecek.
13:3620 Haziran 2017
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Cristiano Ronaldo ifade vermeye çağrıldı

Cadena Ser’in son dakika verdiği habere göre Ronaldo, 2011 ve 2014 yılları arasında imaj haklarıyla ilgili vergi kaçırmakla suçlanıyor.

19 Haziran 2017 Real Madrid`in Hırvat yıldızı Luka Modric gözaltına alındı Real Madrid'in Hırvat yıldızı Luka Modric, yalancı şahitlik yaptığı iddiasıyla ülkesi Hırvatistan'da gözaltına alındı. 32 yaşındaki yıldız suçlu bulunursa 6 aydan 5 yıla kadar hapis cezası alabilir. İlgili Haberi Oku

Etiketler
cristiano ronaldo ifade mahkeme Real Madrid
Son güncelleme: 13:45 | 20.06.2017
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