Cristiano Ronaldo ifade vermeye çağrıldı

Cadena Ser&#8217;in son dakika verdiği habere göre Ronaldo, 2011 ve 2014 yılları arasında imaj haklarıyla ilgili vergi kaçırmakla suçlanıyor.. \r. \r. \t\r. \t\t\r. \t\t\t19 Haziran 2017\r. \t\t\t\r. \t\t\t\r. \t\t\t\r. \t\t\t\tReal Madrid`in Hırvat yıldızı Luka Modric gözaltına alındı\r. \t\t\t\tReal Madrid'in Hırvat yıldızı Luka Modric, yalancı şahitlik yaptığı iddiasıyla ülkesi Hırvatistan'da gözaltına alındı. 32 yaşındaki yıldız suçlu bulunursa 6 aydan 5 yıla kadar hapis cezası alabilir.\r. \t\t\t\tİlgili Haberi Oku\r. \t\t\t\r. \t\t\r. \t\r. \r. .