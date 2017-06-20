Burak Yılmaz’dan Ahmet Nur Çebi’ye cevap!

Ahmet Nur Çebi'nin "Burak Yılmaz kim?" sözlerine milli yıldız, menajeri Ogan Tarhan aracılığıyla cevap verdi.

Beijing Guoan’da forma giyen milli yıldız Burak Yılmaz’ın menajeri Ogan Tarhan, Radyospor'da yayınlanan Spor Kazanı programında önemli açıklamalarda bulundu.

Tarhan ilk olarak Beşiktaş yöneticisi Ahmet Nur Çebi’nin Burak hakkındaki sözlerine cevap vererek başladığı konuşmasında, transfer hakkında da konuştu. Tarhan’ın sözleri şöyle;

“Bizi ziyadesiyle üzen bir konu. Kendisiyle de görüştüm biraz önce. Ahmet Nur Çebi'nin açıklamalarından son derece üzgünüz. Hala kendisinden bir şey bekliyoruz bu konunun düzeltilmesi adına. Milli takım golcüsünün böyle bir olay ile karşılaşması gerçekten çok üzücü ve böyle bir konuya karşı birilerinin çıkıp bir şeyler söylemesini beklerdim.” Ahmet Nur Çebi: `Burak Yılmaz kim?` Beşiktaş İkinci Başkanı Ahmet Nur Çebi, Çin'de Beijing Guoan takımında oynayan Burak Yılmaz'ın Beşiktaş'a transfer olacağı yönünde çıkan haberlerin sorulması üzerine, “Burak Yılmaz kim. Ben tanımıyorum, bilmiyorum” diye konuştu. İlgili Haberi Oku

“Taraftar konuşabilir ama, bu kadar yüksek mevkideki insanların böyle ifadelerde bulunması çok yanlış. Bazı şeyler var söylemek istemiyorum. Saygımdan dolayı. Özellikle o kulübün içinde yer alan kişiler hakkında. Bu kadar aşşağılayıcı bu kadar onur kırıcı şekilde davranılmamalıdır.”

“Sayın Fikret Orman'a teşekkür ediyoruz yaptığı açıklamalar hakkında ama Ahmet Nur Çebi için aynı şeyleri söyleyemeyeceğim. Burak ile yayından öncede konuştum. Çok üzgün olduğunu söyledi. Kendisinin de bir şeyler söyleyebileceğini iletti. Ama ben bunun doğru olmadığını söyledim kendisine. Her gün bir şeyler ekleniyor bu konunun üzerine. Burak'ta bana, ‘Ağabey lütfen çok üzgün olduğumu ve kırgın olduğumu söyle bu durum hakkında' dedi.”

“Burak Yılmaz her zaman Milli Takım'da kanının son damlasına kadar mücadele etmiştir. Sakat sakat oynadığı da olmuştur. Sonuna kadar görevini yapmıştır. Trabzonlular çok iyi bilir. En iyi de Şenol Güneş bilir. Trabzonspor'da oynarken görevde Şenol Güneş vardı. Burak yaşadığı beyin sarsıntısından sonra çıkıp Trabzonspor'da mücadele etmiştir. Bunları bilen biliyor. Milli takım formasını giydiği zaman Burak Yılmaz'ın neler yaptığı nasıl bir performans gösterdiği ortadadır.”

“Burak Beşiktaş forması giymiştir ve…”

“Beşiktaş kulübünün bünyesinde bulunan başkan Fikret Orman'dan dolayı ve saygımdan dolayı bu konulara fazla girmek istemiyorum. Belki olur belki olmaz. Taraftar da konuşabilir transfer hakkında. Taraftarın da hakkı bu konuları konuşmak ama sorumluluğu olan insanların bu konuda daha temkinli konuşması gerekiyor.