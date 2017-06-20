Bogdanovic taraftara sosyal medyadan cevap verdi

Fenerbahçe'nin yıldız ismi Bogdan Bogdanovic, kendisinin takımdan ayrılmaması taraftar tarafından hazırlanana video klibe sosyal medya üzerinden cevap verdi.

Kazanılan Euroleague ve Spor Toto Basketbol Süper Ligi şampiyonluğunun ardından NBA takımlarından Sacremento Kings’e gidip gitmeyeceği merak konusu olan Sırp oyuncu Bogdan Bogdanovic’in takımdan ayrılmaması isin taraftarlar tarafından hazırlanan video klibe ünlü basketbolcu sosyal medya üzerinden cevap verdi.

Fenerbahçe taraftarından Bogdanovic seferberliği! Klip... Fenerbahçe taraftarı, tarihi sezonun mimarlarından Bogdan Bogdanovic için seferberlik başlattı. Sarı- Lacivertliler, Sırp yıldızın ailesinden de yardım alarak Bogi için duygusal bir video klip hazırladı. İlgili Haberi Oku