Beşiktaş’ta Şenol Güneş’in kara bahtı kör talihi!

Son iki sezondur Süper Lig'i şampiyon olarak tamamlayan Beşiktaş'ın Teknik Direktörü Şenol Güneş, sürekli hücum hattını yeniden kurgulamak zorunda kalıyor.

Spor Toto Süper Lig’de son iki sezonu şampiyon olarak tamamlayan Beşiktaş, hücum hattını bir türlü elinde tutamıyor. İki sezondur hem forvetini hem de forvet arkasındaki yıldızını kaybeden teknik direktör Şenol Güneş, sürekli hücum hattını yeniden kurgulamak zorunda kalıyor. İlk sezon sonunda Mario Gomez ve Jose Sosa’yı göndermek zorunda kalan Şenol Güneş, bu sezon da oldukça etkili performans sergileyen iki yıldızı Vincent Aboubakar ve Talisca’ya da veda etmeye hazırlanıyor.

Porto’dan 10 milyon euro satın alma bedeli ile kiralanan Aboubakar’ın transferini tamamlamakta zorlanan Beşiktaş yönetimi, iki yıllığına kiralanan Talisca’nın ise Manchester United’a gitme ihtimalinin bulunması Şenol Güneş’i kara kara düşündürüyor. Takımın hücum anlayışını iki senedir giden oyuncular nedeniyle değiştirmek zorunda kalan Şenol Güneş, bu sezon da benzer sıkıntı ile karşı karşıya… Beşiktaş yönetiminin FFP nedeniyle bonservis bedeli ödememek için uyguladığı kiralama formülü, kısa vadede işe yarasa da uzun vadede, özellikle de yeni gelen isimlere göre yeni sistem yaratmak zorunda kalan Şenol Güneş’i oldukça zorluyor.

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HÜCUM YAPISI SEZON BAŞINDA DEĞİŞMİŞTİ

Gomez ve Sosa ile başarıya ulaşan hücum planının Aboubakar ve Talisca ile işlemeyeceği anlaşılınca, Şenon Güneş yeni bir plan yapmak zorunda kaldı. Talisca’nın oyun zekası bakımından Sosa’dan eksik olması, bir oyun kurucudan çok tamamlayıcı forvet gibi oynaması Şenol Güneş’in sistemi, diziliş olarak olmasa da oyun anlayışı olarak, değiştirmesine neden oldu. İlk sezon içeri kat eden kanat oyuncuları artık daha çok çizgiye basarak oynamaya başladı. Devre arasında Ryan Babel’in gelişi ile sistem tam olarak oturdu. Ricardo Quaresma’yı kanatta çizgi oyuncusu olarak kullanan Şenol Güneş, önceden kanatlarla üçlediği forveti bu kez Babel, Talisca ve Aboubakar ya da Cenk ile doldurdu. Talisca’nın golcü özellikleri sistemin tıkır tıkır işlemesini sağladı. Hem Aboubakar hem de Talisca yeni sistemde takıma büyük katkı sağladı.

Şampiyon kadronun hücumundaki en önemli iki ismi iki sezondur kadrosunda tutmayı başaramayan Beşiktaş, iki yıldız ayrılırsa yine aynı sonu yaşayacak. Şenol Güneş de gerçekleştirilecek kamp boyunca bir kez daha yeni bir hücum planı oluştuk zorunda kalacak.

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İLK SEZON SONUNDA DA YAŞANDI

Şenol Güneş, Bursaspor’dan ayrılıp Beşiktaş’a imza attığında Mario Gomez ve Jose Sosa transferi ile neşelenmiş, yarattığı oyun sisteminde bu ikiliye büyük önem vermişti. Sosa’yı Mario Gomez’in arkasına atan tecrübeli çalıştırıcı, Oğuzhan Özyakup’u da savunmanın önüne çekip, genç futbolcunun performansının artmasını sağlamıştı. Oldukça iyi işleyen sistem, Beşiktaş’ı hem iyi oynayan, hem bol pozisyona giren hem de şampiyonluğa koşan bir takım haline getirmişti. Takımdan ayrılan Slaven Bilic’in savunma ağırlıklı futbolunun aksine Şenol Güneş ile Beşiktaş, bambaşka bir kimliğe bürünmüştü.

Gelen şampiyonluğun ardından Mario Gomez’in satın alma opsiyonunu kullanmak isteyen Beşiktaş, Alman yıldızın Türkiye’ye dönmek istememesi nedeniyle hayal kırıklığı yaşamıştı. Yaşana terör olayları nedeniyle bu kararı aldığını söyleyen Gomez’in ardından Jose Sosa da, benzer bir gerekçe ile yönetime başvurmuş ve gitmek istediğini söylemişti. Kadro istikrarının ne kadar önemli olduğunu bilen Şenol Güneş, iki yıldızın da ikna edilmesini istese de Gomez ve Sosa’nın kararı değişmemişti. Gomez Wolfsburg’un, Sosa ise Milan’ın yolunu tutmuştu.

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Bu sıkıntılarla geçen yaz transfer sezonunda takıma belki de sadece stoper ve kaleci takviyesi yapmayı planlayan Şenol Güneş, yönetimden bir forvet bir de 10 numara da istemek zorunda kaldı. Harekete geçen Beşiktaş yönetimi, Porto’dan Vincent Aboubakar’ı, Benfica’dan da Talisca’yı kiralık olarak kadrosuna kattı. Gomez ve Sosa’dan çok farklı özelliklere sahip olan iki yeni futbolcusu ile geçen sezonki hücum planını oynayamayacağını bilen Şenol Güneş, yeni bir sistem yaratmak için kolları sıvadı. Forvet oyuncularının daha hareketli olduğu bir plan çizen tecrübeli çalıştırıcı, yine başarıya ulaştı ve takımı bir kez daha şampiyon yaptı.