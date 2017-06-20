Beşiktaş’ın yıldızı Talisca Manchester United’da

Beşiktaş'ın Benfica'dan kiraladığı Anderson Talisca'nın Manchester United ile anlaştığı öğrenildi.

Süper Lig’i şampiyon olarak tamamlayan Beşiktaş, geçen sezon olduğu gibi bu sezon da kadrosundaki yıldızları kaybetme tehlikesi ile karşı karşıya… Geçtiğimiz sezon Mario Gomez ve Sosa’nın ayrılması ile sarsılan siyah-beyazlı kulüp, bu yıldızların yerine kiralanan Aboubakar ve Talisca’yı da kadrosunda tutamayacak gibi görünüyor. Aboubakar’ın yüksek bonservis bedeli nedeniyle takıma katılması zor görünürken, bir kötü haber de Talisca’dan geldi. Beşiktaş yönetiminin bonservisini almak içi büyük çaba harcadığı Aboubakar’da beklenen ilerleme kaydedilemezken, Portekiz’in saygın internet sitelerinden Ojobo Manchester United’ın Talisca ile anlaştığını yazdı.

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İki sezondur şampiyon kadroyu korumakta sıkıntı çeken Beşiktaş’ın bu sezon da benzer bir sorunla baş etmek zorunda kalacak. Benfica’dan iki yıllığına kiralanan ve ilk senesinde sergilediği performans ile taraftarın sevgili olan Talisca’nın gidişi, Teknik Direktör Şenol Güneş ve Beşiktaş yönetimini zora sokacak. Her sezon forvet ve forvet arkası pozisyonunda oldukça verimli olan isimlerini kaybeden Beşiktaş’ın, bir kez daha doğru tercih yapıp, Aboubakar ve Talisca’nın yerini doldurup dolduramayacağı merak konusu… Portekiz basını Beşiktaş’ın Brezilyalının yerine Benfica’da Andre Carillo’nun transfer edileceğini yazdı.

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İŞARETİ VERMİŞTİ

Anderson Talisca, Brezilya basınına geçtiğimiz günlerde verdiği bir röportajda Manchester United transferi ile ilgili ipuçları vermişti. Bahia TV’de kendisine Manchester United iddiaları sorulan 23 yaşındaki yıldız futbolcu, İngiliz devinin kendisine ilgisini doğrulamıştı. Talisca konu ile ilgili şunları söylemişti:

“Bu konuda konuşamam ama böyle bir aşk var, yalan da söyleyemem. Bu sadece bana bağlı bir şey değil… Benfica ve işleri yürüten menajerime de bağlı bir şey… Yakında belli olur. Bu bir rüya… Her futbolcunun isteyeceği bir şey… İyi bir sezon geçirdim ve Jose Mourinho benimle uzun zamandır ilgileniyor. Ben de onun yaptığı işleri beğeniyorum. Umarım bir çözüme kavuşur.”

ABOUBAKAR NEWCASTLE YOLCUSU MU?

Diğer taraftan bonservisi konusunda Porto ve Lorient ile anlaşmaya sağlanamayan Aboubakar’ın İngiltere’ye transfer olacağı konuşuluyor. Bu sezon tekrardan Premier Lig’e dönen Newcastle’ın Menajeri Benitez, Kamerunlu yıldız oyuncunun transfer edilmesini istediği kaydedildi. Ojobo’nun bu iddialarının ne derece gerçek olacağı önümüzdeki günlerde kesinlik kazanacak.