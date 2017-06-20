Beşiktaş Vida için Dinamo Kiev’le de anlaştı!

Beşiktaş, Domagoj Vida transferinde sona yaklaşıyor. Siyah Beyazlılar, Hırvat oyuncunun kulübü Dinamo Kiev ile anlaşma aşamasına geldi.

Beşiktaş, Domagoj Vida transferini tamamlamaya hazırlanıyor.

Bir süre önce Hırvat futbolcu ile el sıkışan yönetim, Dinamo Kiev ile de anlaşmaya aşamasına geldi.

Siyah Beyazlılar, yapılan son görüşmede Ukrayna ekibine kaleci Denys Boyko’nun yanı sıra 2.5 milyon Euro bonservis bedeli önerdi. Bu şartları değerlendiren Dinamo Kiev, teklifi kabul edebileceklerini Beşiktaş’a iletti.

İki kulüp arasında yapılacak son görüşmede sözleşme detayları ve ödeme planın belirlenecek.

Beşiktaş yönetimi Dinamo Kiev’den bonservisin alınmasının ardından Vida ile 4 yıllık mukavele yapacak. 28 yaşındaki futbolcu varılacak anlaşma karşılığında siyah beyazlı kulüpten yıllık 2 milyon Euro ücret alacak.

Son 5 sezondur Dinamo Kiev forması giyen Vida, daha önce Osijek, Bayer Leverkusen ve Dinamo Zagreb takınlarında görev yaptı. Geçen sezon Ukrayna ekibinde 39 maça çıkan Vida, 4 gol attı.

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