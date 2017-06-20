Beşiktaş Aboubakar’ın alternatifini buldu: Llorente

Beşiktaş'ta başarılı bir sezon geçiren Aboubakar adeta paylaşılamıyor. Kamerunlu olmaz ise Beşiktaş'ta hedef Fernando Llorente...

Vincent Aboubakar için hem Lorient hem de Porto ile pazarlık halinde olan Beşiktaş’ın işi her geçen gün zora giriyor. Sezon bitiminden itibaren Aboubakar için önce Porto sonra Lorient ile ayrı ayrı masaya oturan Kamerunlu santrforun transferini 3.5 – 4 milyon seviyelerinde bir rakama bitirmek amacında olan Beşiktaş’ın karşısına önce Fransız takımı Rennes çıkmıştı. Fransız basını, Rennes takımının Aboubakar için 10 milyon Euro’yu gözden çıkardığını iddia ederken bu kez de İngiltere’den Newcastle United takımının Aboubakar için harekete geçtiği ve 9 milyon Sterlin ödemeye hazır olduğu yazıldı.Daily Express gazetesinin haberine göre Newcastle, Aboubakar için tek seferde 9 milyon sterlin ödemeye hazır ve transferi kısa süre içinde sonuçlandırmayı istiyor.

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Beşiktaş ise tüm bu gelişmeleri dikkatle takip ediyor ve Lorient ile Porto’nun vereceği kararı bekliyor.Ancak rakamların 10 milyon Euro seviyesinde gezinmesi halinde Kamerunlu golcüden kesin olarak vazgeçecek olan Siyah beyazlılar başta Fernando Llorente olmak üzere diğer adaylara yönelecek. 32 yaşındaki İspanyol golcünün menajeri ile iletişime geçen ve ilk görüşmelerden olumlu sonuç alan transfer komitesi Aboubakar görüşmelerinin kesin sonucuna göre en kısa sürede Fernando Llorente’nin kulübü Swensa ile de temasa geçecek.