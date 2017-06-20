Bafetimbi Gomis transferini yanlışlıkla açıkladı!
Galatasaray'ın transferiyle ilgilendiği Bafetimbi Gomis, sosyal medya üzerinde Galatasaray taraftarının fotoğrafını paylaştı ve 'Beni bekleyin' yazdı.
Yeni sezon öncesinde Galatasaray’ın transfer listesinde ilk sırada bulunan Bafetimbi Gomis, sosyal medya üzerinde Galatasaray taraftarının fotoğrafını paylaştı ve ‘Beni bekleyin’ yazdı.
Transferinin an meselesi olduğu konuşulan golcü oyuncu ‘Beni bekleyin’ paylaşımını kısa süre sonra sildi. İşte o paylaşım;
18 Haziran 2017 Galatasaray ile Beşiktaş, Nasri için kapışıyor! 29 yaşındaki Cezayir asıllı Fransız sol açık için Man.City'ye 13 milyon Euro ödemeye hazır olan Aslan'ın, Kartal'dan bir adım önde olduğu duyuruldu. İlgili Haberi Oku
Son güncelleme: 11:03 | 20.06.2017