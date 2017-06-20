Ayhancan’dan Le Mans’ta büyük başarı

Porsche Carrera Cup İngiltere, Fransa ve Benelux'te Ayhancan Güven dördüncü olarak büyük avantaj elde etti.

14 ayrı ülkeden 62 pilotun start aldığı Porsche Carrera Cup İngiltere, Fransa ve Benelux ortak yarışı 16-17 Haziran tarihlerinde Fransa’da Le Mans pistinde gerçekleştirildi.

Toksport WRT adına yarışan milli sporcumuz Ayhancan Güven, bu zorlu yarıştaki performansıyla göz doldurdu ve dördüncü sırada finişe ulaşmayı başardı. Aynı zamanda bu sezon takip ettiği Porsche GT3 Cup Challenge Benelux serisini de 20 rakibi arasında birinci sırada tamamlamayan Güven, seride büyük bir avantaj elde etmiş oldu. 2016 TOSFED Şampiyonları Şampiyonu olan 19 yaşındaki genç sporcu Ayhancan Güven, 01-02 Temmuz tarihlerinde Carrera Cup France 3. yarışı için Fransa’nın Dijon pistinde olacak.