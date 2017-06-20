Antalyaspor’dan Sosa ve Casillas açıklaması

Antalyaspor başkanı Ali Şafak Öztürk, Antalyaspor'un gündemi hakkında Kanal V televizyonuna özel açıklamalarda bulundu.

“Sosa’dan olumlu geri dönüşler aldık…”

Sosa ve Casillas ile görüşmeler yapıldı. Sosa için olumlu geri dönüşler de aldık. Fakat mali yapıya uymadığı için bu isimlerden vazgeçtik.

“10 numara transferi…”

10 numara, sağ bek-sol bek ve kaleci pozisyonlarına takviyeler yapacağız. Sağ bek ve sol bek transferinde yerli isimler öncelikli olacak.

“Rıza Hocadan memnunuz…”

Rıza Hocadan memnunuz. Herhangi bir teknik direktör arayışımız yok.

“Transferleri fikir alışverişleri…”

Hocamızla çok uyumluyuz. Herşeyi birlikte paylaşıyoruz. Transferleri fikir alışverişinde bulunarak yapıyoruz.

Transfer raporları dorğultusunda ilerliyoruz. Bu konuda herhangi bir sorunumuz yok. Dışarıdan, yaptığımız transferler hakkında çok dedikodular yapılıyor. Ancak biz bu transferleri çok uygun fiyatlara yapıyoruz. Ayrıca bu transferlerden hem sportif hem de diğer alanlardan katkı alıyoruz.

“Ranieri ile Monaco maçında karşılaştık…”

Ranieri ile Monaco maçında karşılaştık. Beraber fikir alışverişinde bulunduk. Bunun dışında birşey gerçekleşmedi.

“İtalya çok farklı bir boyutta…”

İtalya çok farklı bir boyutta. Medya her anınızda sizinle beraber. Her gittiğiniz ortamda onları görmeniz pekala mümkün.

“İtalyan medyasında ön planda olmak…”

İtalyan medyasında bu kadar çıkmak, ön planda olmak beni gururlandırıyor. bunu diğer ülkelere de yaymak gerekiyor.

“Bu bir vizyondur…”

Luis Afonso’yu Porto’dan scout başı olarak getirmiştik. Şimdi onu Paris Saint-Germain’e gönderdik. Bu aslında bir vizyondur.

“Jeremy Menez buraya para için…”

Jeremy Menez buraya para için değil, gelecekteki projelerimizde bizimle beraber olmak için geldi.

“Kombine fiyatları…”

Kombine fiyatları geçen sezona oranlara daha düşük olacak. Transferleri bitirdikten sonra satışa sunmayı planlıyoruz.

“Eto’nun antrenör olması konusunda…”

Eto’o ile aramızda güzel bir güven oluştu. Futbolu bıraktıktan sonra antrenör olması konusunda bir konuşma geçmedi daha. Ancak iki tarafında menfaati olması lazım.

Sonuçta para alan bir oyuncu. Oyuncunun bize sportif başarının dışında da katkıları var. Oturulur, konşulur. Bu konuda kesin bisey yok.

“Musa Nizam şu anda…”

Musa Nizam şu anda başka kulübün oyuncusu, fazla bir şey demiyelim.

“Menez ve Maicon’un sözleşmesi…”

Menez ve Maicon’un sözleşmesinde serbest kalma maddesi yok.

Boffin Antalyaspor`la anlaştı Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, gündeminde bulunan Iker Casillas'tan olumsuz yanıt alınca daha önce görüştüğü Eskişehirspor'un başarılı kalecisi Boffin ile anlaşmaya vardı. İlgili Haberi Oku