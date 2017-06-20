A Mİlli Kadın Basketbol Takımı’nın rakibi Yunanistan oldu

Avrupa Kadınlar Basketbol Şampiyonası 2. Tur mücadelesinde Rusya'yı 62-58 yenen Yunanistan, çeyrek finalde Türkiye'nin rakibi oldu.

Çek Cumhuriyeti’nin Prag kentindeki Sportovni Hala Kralovka Salonu’nda oynanan 2. Tur maçında Rusya ile Yunanistan karşı karşıya geldi. Rakibini 62-58’lik skorla mağlup eden Yunanistan çeyrek finale yükselerek A Milli Kadın Basketbol Takımı ile eşleşti. Türkiye-Yunanistan mücedelesi perşembe günü Prag Arena’da yapılacak. Şampiyonada çeyrek final maçları 22 Haziran Perşembe günü, yarı final karşılaşmaları 24 Haziran Cumartesi günü, final ise 25 Haziran Pazar günü Prag’da oynanacak. Çeyrek final eşleşmeleri şöyle; İspanya-Letonya Fransa-Slovakya Belçika-İtalya Türkiye-Yunanistan