Yeni hoca Le Guen, Türkiye’ye geliyor

Bursaspor'un yeni teknik direktör adaylarından Paul Le Guen, yarın İstanbul'a gelecek.

Bursaspor’un yeni teknik direktör adaylarından Paul Le Guen, yarın İstanbul’a gelecek. Bir süredir Le Guen ve Bursasporlu yöneticiler Fransa’da görüşme halindeydi.

Fransız teknik direktörün, İstanbul’dan Bursa’ya geçerek Özlüce Tesisleri'nde kulüp başkanı Ali Ay ile yapacağı son görüşmenin ardından resmi sözleşmeyi imzalayarak yeni takımında görevine başlaması bekleniyor.

Sözleşmenin 2 ya da 3 yıllık olması bekleniyor. Fransız teknik adamın yardımcılarının ise Mustafa Er ve Ömer Erdoğan olması gündemde… (beinsports)