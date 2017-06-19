Yaş 35, yolun başı!

Profesyonel spor yapmamış kişilerden oluşan Altınboynuz spor kulübünün başarı hikayesi...

Türkiye Kürek Federasyonu tarafından Sapanca'da düzenlenen Anı Kupası yarışmasında sporun her yaşta, gönül veren herkes tarafından yapılabileceğinin güzel bir kanıtı yaşandı .

Yaş ortalaması 35 olan ve ağırlıklı olarak hayatlarında daha önce profesyonel spor kariyeri bulunmayan genellikle beyaz yakalılardan oluşan Altınboynuz spor kulübü deniz küreği kategorisinde kadınlarda birincilik, erkeklerde ise ikincilik kupasının sahibi oldu.

Altınboynuz spor kulübünün yarışmalarda aldığı dereceleri ilginç kılan 2 özelliği mevcut. Bir tanesi yarışmalara katılım sağlayan tüm kulüplerin sporcularının aksine Altınboynuz spor kulübünün üyeleri, daha önce hiç spor yapmamış kişilerden oluşuyor. Dolayısı ile neredeyse her kategoride kendilerinden en az 5-6 yıl daha tecrübeli ve daha genç yarışmacılarla mücadele veriyorlar. Bu mücadelenin sonunda 1. ve 2. lik kupalarını alabilmek kulüp adına çok daha kıymetli hale geliyor. Kulüp başkanı ve aynı zamanda baş antrenörü Burak Demirsaran'ın verdiği bilgiye göre sporcuların yaş ortalaması 35. Demirsaran ayrıca kulüp bünyesinde toplam 80 sporcu olduğunu belirterek ekledi: “15 yaşında da sporcumuz var 65 yaşında da. Zaman zaman en geç ve en yaşlı sporcuları aynı teknede kürek çektiriyoruz ve ortaya inanılmaz görüntüler çıkıyor dedi. Kürek sporunun kendileri ve katılımcıları için rekreatif başlayıp son derece mücadeleci ve yarışçı bir hal aldığını söyleyerek “ son iki yılın kadınlar Türkiye şampiyonuyuz ve erkekler de de zirveyi zorluyoruz.”

Burak Demirsaran özellikle profesyonel hayatta bunalan beyaz yakalıların bir spora yönelmek istediklerini ancak çoğunun bu konuda çekingen ve tedirgin olduğunu söyleyerek, kulüp olarak bunu kırdıklarını ve herkese istedikleri taktirde neler yapabileceklerini gösterme fırsatı sunduklarını belirtti.

Altınboynuz Spor Kulübünü ilginç kılan bir diğer özellik ise, yarışmalara katılan neredeyse tüm kulüplerin dışında mali anlamda hiçbir kurumdan destek almadan yarışmalara katılım sağlayabilme yetenekleri. Bu konuda da görüşlerini belirten Demirsaran şöyle konuştu:

“Mali yapımız tüm kulüplerin aksine kendi içinde bir dinamik yaratabilme yeteneğimize dayanıyor. Şu ana kadar herhangi bir kurumdan destek almadan ilerleyebildik. Her şey bizler için zor ama bir o kadar da başarabilmenin verdiği mutlulukla ilerliyor. Tüm gücümüzü kürek sporunu sevdirmeyi başarabildiğimiz sporcularımızdan alıyoruz. Mutlu ve büyük bir aile olduğumuza inanıyoruz”.