Villarreal yöneticisinden ilginç Enes Ünal yorumu: ‘Umarım geri alırlar’

Villarreal İkinci Başkanı Jose Manuel Llaneza, Enes Ünal hakkında konuştu. Llaneza, Manchester City'nin koyduğu geri alma maddesiyle ilgili, "Umarım geri alırlar. Bu, harika bir performans sergilediğini ve harika maçlar çıkardığını gösterir" dedi.

Milli futbolcu Enes Ünal’ın formasını terletmeye hazırlandığı Villarreal’de İkinci Başkan Jose Manuel Llaneza, Enes hakkında ilginç açıklamalarda bulundu.

Villarreal Enes Ünal`ı Hadise ile karşıladı Manchester City'nin Villarreal'e sattığı Enes Ünal'ı yeni takımı Hadise'nin bir şarkısı ile taraftarlarına tanıttı. İlgili Haberi Oku

Llaneza, Manchester City’den 15 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer ettikleri Enes hakkında İspanyol basınına açıklamalarda bulundu ve “Enes Ünal, bize çok iyi uyacak. O çok güçlü bir forvet. Tekniği çok iyi ve iki ayağıyla da oldukça güçlü vuruşları var” dedi.

Transferdeki geri alma opsiyonuna ilginç bir bakış açısı getiren Jose Manuel Llaneza, “Umarım geri alırlar. Bu, harika bir performans sergilediğini ve harika maçlar çıkardığını gösterir” diye konuştu.

Enes Ünal değerini beşe katladı İki sezon önce Bursaspor'dan 3 milyon euro'ya Manchester City'ye giden 20 yaşındaki forvet Enes Ünal, gelecek sezon İspanya'da top koşturacak. İlgili Haberi Oku

Enes Ünal`a gözaltı şoku! Manchester City'den 14 milyon Euro bonservis bedeli ile İspanya'nın Villarreal kulübüne transfer olan Milli Futbolcu Enes Ünal havalimanında gözaltı şoku yaşadı. İlgili Haberi Oku