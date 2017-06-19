Trabzonspor, Zeki Yavru’yla sözleşmesini feshetti

Trabzonspor, Zeki Tavru ile yollarını ayırdığını KAP'a bildirdi. 25 yaşındaki savunmacı beş sezon boyunca bordo-mavili formayı giymişti.

Trabzonspor Kulübü, sağbek oyuncusu Zeki Yavru’nun sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) bildirdi.

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret A.Ş.’den konuyla ilgili olarak Kamuyu Aydınlatma Platformu´na gönderilen yazıda, “Şirketimiz ile profesyonel futbolcu Zeki Yavru arasındaki 01.06.2015 başlangıç, 31.05.2018 bitiş tarihli sözleşme karşılıklı olarak feshedilmiştir. Yapılan fesih anlaşmasına göre; Zeki Yavru şirketimizde olan 350 bin TL tutarındaki alacağından feragat etmiştir” ifadelerine yer verildi.

2012-2013 sezonundan bu yana A Takım’da forma giyen 25 yaşındaki savunmacı geçen sezon 23 maçta forma giymiş bir de asist kaydetmişti. Zeki’nin en verimli sezonunu ise 2015-2016 sezonu olurken genç savunmacı o sezon 36 maça çıkmış, 4 gole 1 de asiste imza atmıştı.