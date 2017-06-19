Teodosic için 40 milyon dolar

CSKA Moskova’nın yıldızlarından Milos Teodosic için keselerin ağzı açılmış durumda.

İtalyan spor sitesi pianetabasket.com'a göre CSKA Moskova yıldız oyuncusu Milos Teodosic’i takımda tutmak için 5 yıl – 40 milyon dolarlık teklifini yaptı. Geçtiğimiz günlerde Rus basınına açıklama yapan CSKA Moskova kulüp başkanı Andrei Vatutin, “NBA'den gelen teklifleri karşılamamız imkansız” demişti.CSKA Moskova'nın bu teklifi aslında pek de kötü sayılmaz. NBA’de oynayan Tomas Satoransky'nin yıllık 3 milyon dolar, Sergio Rodriguez'in yıllık 6.8 milyon dolar aldığını düşünürsek, yıllık 8 milyon dolara denk gelen CSKA Moskova'nın teklifi NBA takımlarının önerebilecekleri kontratlarla yarışır durumda.