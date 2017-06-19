TBF Milli Takımlar Direktörü Haluk Yıldırım: ‘Madalya alacağımıza inanıyorum’

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Milli Takımlar Direktörü Haluk Yıldırım, Ay-yıldızlı takımdan çok ümitli olduğunu ve madalya alacaklarına inandığını ifade ederek, "Çeyrek final maçını kazanarak, Dünya Şampiyonasına katılmayı garantilemek istiyoruz" dedi.

Türkiye A Milli Kadın Basketbol Takımı, Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonasında grubundaki son maçında Belarus’u 88-74 yenerek, namağlup olarak çeyrek finale yükseldi. TBF Milli Takımlar Direktörü Haluk Yıldırım, karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamada takımın iyi basketbol oynadığını belirterek, şunları söyledi:

“Birinciliği zaten garantilemiştik. Çok şükür herhangi bir sakatlık problemi yaşamadık. Muhtemel rakiplerimiz bu akşam belli olacak. Rakibe göre iki gün hazırlanacağız. İnşallah ilk 4’de kalıp, Dünya Şampiyonası’na gitmeyi garantileyip, madalya şansımızı artıracağız. Çok ümitliyim takımdan. Madalya alacağımıza inanıyorum. Başkanımız ve yönetim kurulumuz da Perşembe günü burada olacak. Hep beraber bu sevinci yaşayacağımızı düşünüyorum. İnşallah herhangi bir sakatlık sorunu yaşamadan çeyrek finale hazır olacağız.” Türkiye A Milli Kadın Basketbol Takımı 3`te 3`le çeyrek finalde İlk iki maç sonunda çeyrek finale çıkmayı garantileyen Potanın Perileri, 2017 FIBA Avrupa Kadınlar Basketbol Şampiyonası'nda B Grubu'ndaki son maçında Belarus'u da 88-74 mağlup etti. İlgili Haberi Oku