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Stephane Badji, Süper Lig’e döndü! Kayserispor ile anlaştı

Kayserispor, 1,5 sezon önce Başakşehir'den Anderlecht'e transfer olan Stephane Badji'yi kiraladı.
11:2119 Haziran 2017
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Stephane Badji, Süper Lig’e döndü! Kayserispor ile anlaştı

Kayserispor, Belçika’yı bu sezon şampiyon olarak tamamlayan Anderlecht forması giyen Stephane Badji’yi 1 yıllığına kiraladı.

Daha önce Medipol Başakşehir’de de top koşturan 1.90’lık ön liberoyla anlaştıklarını açıklayan Kayserispor Başkanı Erol Bedir, Badji’yi satın alma opsiyonuyla kiraladıklarını açıklarken şunları söyledi:

“Senegal milli takımının 27 yaşındaki, 1 metre 90 santim boyundaki ön liberosu Badji’yle anlaştık. Kendisi hem orta sahada hem de sağ bek mevkiinde oynayabilen çok yönlü bir futbolcu. Daha önce Türkiye’de forma giydiği için Türk futbolunu yakından biliyor.”

Etiketler
kayserispor spor toto süper lig Stephane Badji
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