Sırbistan son maçta tutundu

2017 FIBA Avrupa Kadınlar Basketbol Şampiyonası’nda C Grubu’nda mücadele eden Sırbistan, gruptaki son maçında Slovenya’yı 88-69 mağlup ederek çeyrek final yolunda play-off oynama fırsatı yakaladı. Rakibini en az 6 farkla mağlup etmesi gereken son şampiyon müsabakayı rahat kazandı.
Sıbistan’da Sonja Petrovic, 23 sayıyla takımının ve maçın en skorer ismi oldu. Slovenya’da ise Teja Oblak’ın 22 sayısı yenilgiyi önlemeye yetmedi.
Ukrayna 2. oldu
İspanya’nın grup liderliğini ve çeyrek finali garantilediği A Grubu’nda ise Ukrayna ve Macaristan ikincilik mücadelesinde karşı karşıya geldi. Ukranya parkeden 84-72 galip ayrıldı ve ikinci sırayı elde etti. Ukrayna’da Taisiia Udodenko, 22 sayı ve 9 ribaundla maçın en skorer ismi oldu ve ‘double-double’ı kıl payı kaçırdı.