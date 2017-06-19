Sırbistan son maçta tutundu

Son Avrupa şampiyonu Sırbistan, 2017 FIBA Avrupa Kadınlar Basketbol Şampiyonası C Grubu son maçında en az 6 sayı farkla yenmesi gereken Slovenya'yı 88-69 yenerek çeyrek final için play-off oynama hakkı kazandı.

2017 FIBA Avrupa Kadınlar Basketbol Şampiyonası’nda C Grubu’nda mücadele eden Sırbistan, gruptaki son maçında Slovenya’yı 88-69 mağlup ederek çeyrek final yolunda play-off oynama fırsatı yakaladı. Rakibini en az 6 farkla mağlup etmesi gereken son şampiyon müsabakayı rahat kazandı.

Sıbistan’da Sonja Petrovic, 23 sayıyla takımının ve maçın en skorer ismi oldu. Slovenya’da ise Teja Oblak’ın 22 sayısı yenilgiyi önlemeye yetmedi.

Ukrayna 2. oldu

İspanya’nın grup liderliğini ve çeyrek finali garantilediği A Grubu’nda ise Ukrayna ve Macaristan ikincilik mücadelesinde karşı karşıya geldi. Ukranya parkeden 84-72 galip ayrıldı ve ikinci sırayı elde etti. Ukrayna’da Taisiia Udodenko, 22 sayı ve 9 ribaundla maçın en skorer ismi oldu ve ‘double-double’ı kıl payı kaçırdı. Türkiye A Milli Kadın Basketbol Takımı 3`te 3`le çeyrek finalde İlk iki maç sonunda çeyrek finale çıkmayı garantileyen Potanın Perileri, 2017 FIBA Avrupa Kadınlar Basketbol Şampiyonası'nda B Grubu'ndaki son maçında Belarus'u da 88-74 mağlup etti. İlgili Haberi Oku