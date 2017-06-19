Roma’dan Oğuzhan Özyakup için 9 milyon euro

Süper Lig'de iki sene üst üste şampiyon olan Beşiktaş’ta genç kaptan Oğuzhan Özyakup için İtalya devi Roma’nın ısrarı sürüyor..

Beşiktaş’ın en önemli oyuncularının başında gelen Oğuzhan Özyakup konusunda flaş gelişmeler yaşanıyor. Beşiktaş’ın son iki sezonda kazandığı şampiyonlukta oynadığı futbolla büyük pay sahibi olan Oğuzhan için İtalyan devi Roma’nın ısrarının sürdüğü öğrenildi. Beşiktaş’ın yakın zamanda sözleşmesini 5 yıl uzattığı ancak henüz resmi açıklamayı yapmadığı yıldız futbolcu için Roma’nın 9 milyon Euro’yu gözden çıkardığı bildirildi. Yeni sezonda Luiciano Spaletti ile yollarını ayıran ve onun yerine yoluna Eusebio Di Francesco ile devam edecek İtalyan temsilcisinin, bu teklifini henüz resmi olarak iletmediği öğrenildi.

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İstenen rakam 12 milyon Euro

Şu an için Siyah-Beyazlılar’la yapılan pazarlıkların menacerler üzerinden devam ettiği ve Roma’nın, buradaki fiyat araştırmasının ardından Kara Kartal’la resmi yollardan temasa geçeceği ifade edildi. Alınan bilgiye göre Oğuzhan için Beşiktaş’ın, 12 milyon Euro istediği belirtiliyor.