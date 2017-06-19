Real Madrid’in Hırvat yıldızı Luka Modric gözaltına alındı

Zagreb Savcılığı, Real Madrid’in Hırvat yıldızı Luka Modric’i gözaltına aldı. Yalancı şahitlikle suçlanan Modric, suçlu bulunursa 6 aydan 5 yıla kadar hapis cezası alabilir.
Gündemi sarsan gözaltı kararının sebebi ise 2008’de Modric’in Dinamo Zagreb’den Tottenham Hotspur’a transferi. Transfer nedeniyle açılan ve o dönemde kulüp başkanı olan Zdravko Mamic’in davasında tanıklık ederek yanlış rakamlar verdiği iddiasıyla 31 yaşındaki orta saha oyuncusu gözaltına alındı.
Modric’in takım arkadaşı Cristiano Ronaldo’nun da geçen hafta 14 milyon euroluk vergi kaçırdığı gerekçesiyle savcılık tarafından ifadesi alınmıştı.