Real Madrid’in Hırvat yıldızı Luka Modric gözaltına alındı

Real Madrid'in Hırvat yıldızı Luka Modric, yalancı şahitlik yaptığı iddiasıyla ülkesi Hırvatistan'da gözaltına alındı. 32 yaşındaki yıldız suçlu bulunursa 6 aydan 5 yıla kadar hapis cezası alabilir.

Zagreb Savcılığı, Real Madrid’in Hırvat yıldızı Luka Modric’i gözaltına aldı. Yalancı şahitlikle suçlanan Modric, suçlu bulunursa 6 aydan 5 yıla kadar hapis cezası alabilir.

Gündemi sarsan gözaltı kararının sebebi ise 2008’de Modric’in Dinamo Zagreb’den Tottenham Hotspur’a transferi. Transfer nedeniyle açılan ve o dönemde kulüp başkanı olan Zdravko Mamic’in davasında tanıklık ederek yanlış rakamlar verdiği iddiasıyla 31 yaşındaki orta saha oyuncusu gözaltına alındı.

Modric’in takım arkadaşı Cristiano Ronaldo’nun da geçen hafta 14 milyon euroluk vergi kaçırdığı gerekçesiyle savcılık tarafından ifadesi alınmıştı. Cristiano Ronaldo`ya dava şoku Madrid Savcılığı Real Madrid'in Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo'ya 14.7 milyon Euro vergi kaçırdığı gerekçesiyle dava açtı. İlgili Haberi Oku