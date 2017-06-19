Oscar ezilme tehlikesi geçirdi

Çin'de Guangzhou Evergrande ile Shanghai SIPG arasında oynanan maça Guangzhou'nun Brezilyalı yıldızı Oscar damga vurdu.

Chelsea’den 70 milyon euro’ya Çin ekibi Shanghai SIPG’e transfer olan Brezilyalı yıldız Oscar, Guangzhou Evergrande ile Shanghai SIPG arasında oynanan maçta topu iki kez arka arkaya sertçe rakip oyuncuların üzerine vurunca tepki aldı. Guangzhou oyuncuları Oscar’ı iterek yere düşürürken sahadaki bütün oyuncular ve yedek kulübesindekiler olay yerinde kavga etmeye başladı. Kargaşanın içinde yerde kalan Oscar ezilmekten zor kurtulurken hakem iki takımdan da birer oyuncuyu saha dışına gönderdi. Olayları başlatan Oscar ise ceza almadı.