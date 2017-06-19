Mustafa Reşit Akçay, Salih Uçan’ı istiyor

Geçen sezon Fenerbahçe'de fazla forma şansı bulamayan Salih Uçan'ı Konyaspor'un yeni hocası Mustafa Reşit Akçay istiyor.

Mustafa Reşit Akçay yönetiminde transfer çalışmalarına hız veren Atiker Konyaspor, 4 mevkiye nokta takviye yapacak.

Bunlardan bir tanesi de 10 numara pozisyonu. Kreatif oyuncu eksikliğini geçen sezon fazlasıyla hisseden Yeşil-Beyazlılar, bu yıl da aynı sıkıntıyı yaşamak istemiyor.

Hedefteki isim ise Fenerbahçe'den Salih Uçan. Sarı- Lacivertli takımdaki geleceği merak konusu olan ofansif orta saha oyuncusunu kiralamak isteyen Konyaspor, Fenerbahçe'nin kapısını çalacak.

Aykut Kocaman'ın Düzce kampının ardından kiralanacak oyuncuların raporunu vereceği ifade edilirken Konyaspor ise bu transferi daha erken bitirmenin yollarını arıyor.