Monaco mucizesini yaratan adam Rybolovlev! Sadece boşanırken zarar etti

DÜNYA futbolu son 5 yılda ‘örnek alınması gereken’ bir Monaco mucizesine tanık oluyor. Bu, öyle bir mucize ki hem sahada hem parada kazanıyor.

Uzun yıllardır yetiştirdikleri futbolcuları astronomik hatta ‘fahiş' rakamlara satmalarıyla ünlü Porto, Benfica ve Ajax bile Monaco'nun başarısı karşısında diz çökmüş durumda. Bu mucizenin mimarı ise Rus işadamı Dmitry Rybolovlev. 2011'de Fransa 2. Ligi'nde son sırada yer alan Monaco'yu satın alan Rybolovlev'in kurduğu sistem sayesinde kulüp inanılmaz bir başarı yakaladı. Hemen bir yıl sonra 2. Lig şampiyonu olan kulüp, sonraki her sezon 1. Lig'de ilk 3'te yer aldı ve bu yıl da şampiyonluğa ulaştı.

Rus işadamı Dmitriy Rybolovlev, Monaco'da gerçek bir mucizeye imza attı! 2011'de satın aldığı kulübe bugüne dek 377 milyon Euro'luk transfer yapan Rybolovlev, sadece son 3 yılda sattıklarından 292 milyon Euro kazandı. Monaco bu süreçte sahada da başarıdan başarıya koştu. 130 milyon Euro'luk Mbappe, 60 milyon Euro'luk Fabinho ve 40 milyon Euro'luk Bakayoko da halen kadroda.

SATMADIKLARI, SATTIKLARINDAN DEĞERLİ

MONACO'nun başarıları saha içiyle sınırlı kalmadı. Aynı zamanda futbolcu satışından en çok para kazanan kulüp haline geldi. Kırmızı beyazlı ekip son 3 yılda sattığı futbolculardan tam 292 milyon Euro'yu kasasına koydu. Üstelik Monaco şu an öyle bir kadroya sahip ki; satmadıkları, sattıklarından daha değerli. Takımın ideal 11'inde yer alan bütün oyunculara Avrupa devlerinden teklif yağıyor. Futbolda önümüzdeki 10 yıla damga vurması beklenen 18 yaşındaki forvet Kylian Mbappe'nin değeri şimdiden 130 milyon Euro'ya ulaştı. Orta saha oyuncularından Fabinho'nun 60 milyon Euro'ya Manchester United'a, Tiemou Bakayoko'nun 40 milyon Euro'ya Chelsea'ye satılması bekleniyor. Diğer oyunculardan Kamil Glik'e 30, Djibril Sidibe'ye 25, Benjamin Mendy'ye 20, Joao Moutinho'ya 20, Valere Germain'e en az 15 milyon Euro değer biçiliyor.

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE YARI FİNALE KALDI

MONACO mucizesinin başrolündeki Dmitriy Rybolovlev, bu başarısıyla ‘futbol kulübü patronluğundan para kazanılmaz sadece itibar kazanılır' tezini yıkan isim olarak da tarihe geçti. Zira Rybolovlev'in Monaco'yu devraldıktan sonra yaptığı harcamalar ve kazandıklarını karşılaştırınca ortada ciddi bir kâr olduğu görülüyor. Rybolovlev, 2012 yılından bu yana transfer için yaklaşık 377 milyon Euro para harcadı. Buna karşın sadece son 3 yılda sattıklarından 292 milyon Euro kazanan kulüp, her sezon ilk 3'ten aşağı inmediği Fransa 1. Ligi ve Avrupa kupalarındaki başarılarına karşılık UEFA'dan 600 milyon Euro civarında gelir elde etti.

ŞİRKETİNİN %53'ÜNÜ 4 MİLYAR EURO'YA SATTI

PEKİ kim bu Dmitriy Rybolovlev? Forbes dergisine göre kişisel serveti 7.4 milyar dolara ulaşan Rybolovlev, doktor bir ailenin çocuğu olarak 1966'da Rusya'nın Perm şehrinde dünyaya geldi. Aile mesleğini seçip tıp okuyan Rybolovlev, 1990'da kardiyolog olarak çalışmaya başladı. Daha sonra ticarete atılarak alternatif tıp ürünleri ve ilaç yapımında kullanılan maddeleri sattı. Ardından, bankacılık eğitimi alarak 1994'te kendi bankasını kurdu. Bir yıl sonra tüm hisselerini satıp gübre yapımında kullanılan potasyuma yatırım yaptı. Potasyum fiyatları kısa sürede 5 kat artınca Uralkali adlı gübre şirketinin değeri 35 milyar dolara çıktı. 2010'da Uralkali'deki yüzde 53 hissesini 4 milyar Euro'ya sattı.

BOŞANDIĞI EŞİNE 4.5 MİLYAR DOLAR TAZMİNAT ÖDEDİ

RUSYA'nın en popüler isimleri arasında yer alan Dmitriy Rbyolovlev, tarihin pahalı boşanma davasının da kahramanı. Cenevre mahkemesi 2014'te, 6 yıl süren dava sonunda Rus işadamının, boşandığı eşi Elena'ya 4.5 milyar dolar tazminat ödemesi kararlaştırdı. Rybolovlev'in servetinin yarısına denk gelecek şekilde hesaplanan karar gereğince Elena, New York'taki 88 milyon dolar değerindeki dairenin de sahibi oldu.

117 MİLYON EURO'YA ADA SATIN ALIP KIZINA HEDİYE ETTİ

DMİTRİY Rybolovlev, 2013'te yukarıdaki fotoğrafta gördüğünüz kızı Ekaterina'ya doğum günü hediyesi olarak Yunan armatör Aristotelis Onasis'in dillere destan adası Skorpios'u 117 milyon Euro'ya satın aldı.

(Hürriyet- Adil Demirçubuk)