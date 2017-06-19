Milan’dan Kjaer için Fenerbahçe’ye çılgın teklif!

İtalyan basını, Danimarkalı stopere karşılık paranın yanı sıra Paraguaylı savunmacıyı önerdiğini yazdı. Fenerbahçe Yönetimi’nin önceliği para olsa da Gustavo Gomez için Aykut Kocaman’ın görüşü alınacak.

Fenerbahçe'nin yıldızı Simon Kjaer, Avrupa devlerini peşine takmıştı. Başarılı savunmacı için Fransa'da Monaco, Lyon ve PSG, İtalya'dan Milan, İngiltere'den ise Liverpool devreye girmişti. Yönetim de bu kadar talip olunca Kjaer'in bonservisini 20 milyon Euro'ya (80 milyon TL) yükseltmişti. 28 yaşındaki oyuncuyla ilgilenen takımlar arasında en ciddi teklif Milan'dan geldi. Çinli sahipleri sayesinde transferde yeniden iddialı bir konuma gelen, Andre Silva, Franck Kessie, Ricardo Rodriguez ve Matteo Musacchio'ya imza attırarak şimdiden 82 milyon Euro (328 milyon TL) harcayan İtalyan devinin, Fenerbahçe'nin kapısını takas teklifiyle çaldığı belirtildi. İtalyan basınında çıkan iddialara göre Kırmızı-Siyahlılar, Kjaer için 13 milyon Euro'nun (52 milyon TL) yanı sıra Gustavo Gomez'i vermeyi teklif etti. 24 yaşındaki Paraguaylı savunmacıyı geçtiğimiz sezon Beşiktaş da çok istemiş ancak Milan 8.5 milyon Euro'ya (34 milyon TL) kadrosuna katmıştı.

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5 milyon Euro harcandı

Finansal Fair-Play anlaşması nedeniyle Fenerbahçe, transferde sadece oyuncu satışından elde ettiği geliri kullanabilecek. Sarı-Lacivertliler Valbuena ve Dirar'la birlikte şimdiden 5 milyon Euro (20 milyon TL) harcadı, bonuslarla bu rakam 2 milyon Euro (8 milyon TL) daha artabilir. Bu nedenle yönetim, Kjaer'den mümkün olduğunca fazla gelir elde etmek istiyor. Ancak takas konusunda Aykut Kocaman'ın da fikri alınacak. Başarılı teknik adam, Danimarkalı'nın yerine Gomez'e onay verirse, Milan'dan bu oyuncunun yanı sıra 15 milyon Euro (60 milyon TL) talep edilmesi bekleniyor.

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Milan'da fazla şans bulamadı

Gustavo Gomez, geçtiğimiz yaz Beşiktaş'ın gündemine gelmişti. Siyah-Beyazlılar, Paraguaylı savunmacıyı almak için çok uğraşsa da oyuncuyu kapan Milan olmuştu. Kırmızı- Siyahlılar, 8.5 milyon Euro'ya (34 milyon TL) transfer ettiği Gomez'den fazla faydalanmadı. Teknik direktör Montella'nın stoperdeki tercihi genelde Romagnoli-Paletta ikilisi olmuştu. 24 yaşındaki Gomez, 19 resmi maçta 1170 dakika forma giyebildi. Ligdeki son 3 maç olan Atalanta, Bologna ve Cagliari karşılaşmalarında ise 90'ar dakika sahada kaldı. Musacchio transferinin ardından Kjaer'in de alınması halinde, Gustavo Gomez takımdaki 5. stoper konumuna gerileyecek.