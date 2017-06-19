Kucka ve Serdar adım adım Trabzonspor’a…

Trabzonspor transfer listesinde yer alan Serdar Taşçı için oyuncunun kendisinin alacağı ücret, Milan'da forma giyen Kucka için ise kulübüne ödenecek para konusunda son detayları görüşüyor.

Trabzonspor devam eden transfer çalışmalarında ilk sıralarda yer alan Serdar Taşçı ve Juraj Kucka transferinde sona yaklaştı. Spartak Moskova ile 2018 yılına kadar sözleşmesi bulunan savunma oyuncusu Serdar için Trabzonspor´un kulübüyle anlaştığı, futbolcunun alacağı ücret konusunda ise pazarlıkların devam ettiği belirtildi.

KUCKA TAMAM SIRA KULÜBÜNDE

Bordo mavililerin ayrıca İtalya Seri A ekiplerinden Milan’da forma giyen ve 2019´a kadar sözleşmesi olan Kucka için de son görüşmeleri yaptığı bildirildi. Oyuncu ile el sıkışan ancak kulübüne kiralık ve bonservisiyle satın almayı içeren iki ayrı teklif sunan bordo mavililerin bu noktada pazarlıklarını sürdürdüğü kaydedildi. Bordo mavililerin bu iki oyuncuyu da kadrosuna katmaya yakın olduğu belirtildi.

ZEKİ’NİN SÖZLEŞMESİ FESHEDİLİYOR

Bu arada Trabzonspor’da geride kalan sezonda istediği kadar süre alamayan ve daha fazla şans bulabileceği bir takıma transfer olma talebini yönetime bildiren sağ bek oyuncusu Zeki Yavru’ya yönetimin kolaylık sağlayacağı öğrenildi. Bordo mavililerin altyapısından yetişen ve 2018 yılına kadar sözleşmesi bulunan 25 yaşındaki oyuncunun alacaklarına karşılık sözleşmesinin feshedileceği belirtildi.