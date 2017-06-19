Joey Barton isyan etti: Cezam Suarez, Terry ve Cantona’nın cezalarının toplamından daha ağır

Kariyeri boyunca yaptığı aykırılıklarla tanınan ve son olarak bahis yaptığı için 18 ay futboldan men cezası alan Joey Barton, cezasını Luis Suarez, John Terry ve Eric Cantona'nın cezalarıyla kıyasladı ve kendisine adaletsiz davranıldığını vurguladı.

Futbolun hırçın çocuğu Joey Barton bu kez de açıklamalarıyla gündeme geldi. Bahis oynadığı gerekçesiyle 18 ay futboldan men cezası alan Barton, The Sunday Times’a açıklamalarda bulundu.

34 yaşındaki orta saha oyuncusu cezasını Luis Suarez, John Terry ve Eric Cantona’nın cezalarıyla kıyasladı ve kendisine adaletsiz davranıldığını vurguladı.

Nisan ayında kendi oynadığı da dahil olmak üzere birçok karşılaşmaya bahis yaptığını kabul eden ve 18 ay men ile 30 bin Pound para cezası alan Barton, o dönemki kulübü Burnley tarafından da serbest bırakılmıştı. Barton’ın tekrar profesyonel futbol oynayıp oynayamayacağı bilinmiyor ancak futbolun aykırı figürü olan Manchester City’nin eski kaptanı cezaya itiraz edeceğini belirtiyor.

Adaletsizliğe vurgu yapan Barton şöyle konuştu: “Luis Suarez, Patrice Evra’ya ırkçı hakaretler etti. Bir oyuncuyu ısırdı. John Terry keza yine ırkçılık yaptı. Suarez’e 8-10 maç verdiler. Terry’ye dört. Toplamda 12 eder. Cantona’nın uçan tekmesine dokuz ay. 48 maç. Ben bu cezanın toplamını tek kabahatle aldım. Yani federasyonun (The FA) gözünde hem bir taraftara uçan tekme attım hem iki oyuncuya ırkçı hakaretler ettim ve birini de ısırdım. Hepsi bir kupon yaptığım için.”