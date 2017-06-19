Hasan Ali Kaldırım’dan büyük fedakarlık

Ocak ayında ameliyat olsa kritik maçları kaçıracaktı. Takımdan ayrı kalmamak için ameliyatı erteledi ama çatlak burunla çıktığı maçlarda aldığı darbeler futbolcuyu daha ağır sakatlık riskiyle karşı karşıya getirdi. İşte Hasan Ali’nin bu fedakarlığını, yönetim karşılıksız bırakmadı.

Fenerbahçe’nin milli sol beki Hasan Ali Kaldırım, önceki gün 3 yıllık sözleşme uzatarak kulübünde kaldı. Ligin bitimiyle serbest oyuncu konumuna düşen Hasan Ali’nin, Ocak ayının başından bu yana yaşadığı büyük sakatlık problemine rağmen sahada olmaktan vazgeçmemesi, yönetimin oyuncuyu kadroda tutmasında önemli etkenlerden biri oldu. Hasan Ali’nin idmana dahi çıkmaktan imtina eden bazı yıldızlara örnek olacak bir hikayesi var. Geçen sezonun devre arasına doğru oynanan maçta girdiği ikili mücadele sonunda Hasan’ın burnunda çatlak oluştu. Doktorlar, nefes almakta dahi zorlanan oyuncuya derhal ameliyat olmasını önerdiler. Ancak o, “Kritik dönemde takımdan ayrı kalmak istemiyorum” diyerek ameliyatın tarihini erteledi.

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ALDIĞI DARBELERLE ÇOK KAN YUTTU

Hasan Ali, Ocakta ameliyat olsaydı takıma Şubat sonu dönebilecekti. Fenerbahçe’nin kritik maçlarında takımla birlikte olamayacaktı. Takımdan ayrı kalmamak adına fedakarlık yaptı. Ama bu süreçte ciddi sağlık sorunları yaşadı. Çatlak burunla çıktığı maçlarda aldığı darbeler sonrası genzine kan gitti, 6 ay boyunca daha ağır sakatlık riskiyle karşı karşıyaydı. Sezonu bu şekilde tamamlayan Hasan Ali geçtiğimiz günlerde burun ameliyatı oldu.

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45 DAKİKALIK AMELİYAT 1.5 SAAT SÜRDÜ

Operasyon esnasında oyuncunun burun duvarının paramparça olduğu ortaya çıktı. Doktorlar bu nedenle ameliyatta daha fazla dikiş atmak zorunda kaldı. Normalde 45 dakika süren operasyon tam 1.5 saat sürdü. Ve Hasan Ali sağlığına kavuştu. Fenerbahçe yönetimi, Hasan Ali’nin fedakarlığını unutmadı. Son 2 yılda takımda en çok süre alan oyunculardan biri olan milli sol bekle yapılan görüşmeler esnasında, formaya olan bağlılık göz önünde bulunduruldu. Hasan, şimdi ameliyat sonrası iyileşme sürecinde ve kampı bekliyor. Milli oyuncu, çalışmalara kontrollü başlayıp, yeni sezona yüzde 100 hazır olacak.

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GARANTİ ÜCRET ARTTI PRİMLERİ AZALTILDI

Fenerbahçe ile Hasan Ali Kaldırım arasında yapılan 3 yıllık sözleşmede çok büyük bir ücret artışı olmadı. Hasan’ın garanti ücreti artırılırken, 14 bin Euro olan maç başı parası, ‘Puan başına 4 bin Euro’ olarak düzeltildi. Bu da oyuncunun prim ücretinin yıllık 200 bin Euro civarında azalmasını sağladı.