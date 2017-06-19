Güney Kore, Kış Olimpiyatları’na hazır

Kış sporlarının en büyük organizasyonu olan Kış Olimpiyatları, 9-25 Şubat 2018 tarihleri arasında Güney Kore’nin Pyeongchang şehrinde yapılacak.

Resmi adı XXIII Olimpik Kış Oyunları olan 23. Kış Olimpiyatları 9-25 Şubat 2018 tarihleri arasında Güney Kore'de gerçekleştirilecek. Pyeongchang'ın yanı sıra Gangneung ve Jeongseon şehirlerini de kapsayacak bu büyük organizasyona 95 ülkeden 50.000 sporcu, temsilci ve gazetecinin katılması bekleniyor. Bu üç merkezdeki tesisler, 23.'sü yapılacak olan Kış Olimpiyatları'nın ardından, 9-18 Mart tarihlerinde 12.Paralimpik Kış Olimpiyatları'na da ev sahipliği yapacaklar.

Kore mitolojisi ve kültürü ile ilişkili olarak iki hayvanın, Soohorang isimli beyaz kaplan ve Bandabi isimli bir ayı, maskot olarak seçildiği oyunların Olimpiyat ruhunu yansıtması için her türlü çalışmanın artık sonuna gelindi. “Sporcu Odaklı ve Rekabet Merkezli” olarak tanımlanan PyeongChang 2018'da tüm tesisler Olimpik Plaza'ya en fazla 30 dakikalık mesafede yer alacak ve atletlerin %90'ı konaklama noktalarından antrenman yapacakları ya da yarışacakları tesislere 10 dakika içinde ulaşabilecekler.

Organizasyon sadece sporcular için değil, oyunları Kore dışından izlemeye gelecek olan ziyaretçiler için de kolaylaştırıcı önlemlere sahne olacak. Kore misafirperverliğini en iyi şekilde yansıtmak için düzenlenen K-Smile kampanyası, gönüllü üniversite öğrencilerinden turizm çalışanlarına kadar pek çok kişinin katılımı sayesinde, konaklamadan ulaşıma, yeme içmeden alışverişe kadar Kore'nin her köşesinde turistlerin ihtiyaçlarını kolayca gidermelerini ve muhteşem bir Kore deneyimi yaşamalarını sağlayacak.

2018 Kış Olimpiyatları'nda 7 dalda 15 kış sporu yer alacak. Alp Disiplini, Artistik Buz Pateni, Biatlon, Bobsleigh, Buz Hokeyi, Curling, Kayakla Atlama, Kayaklı Koşu, Kısa Mesafe Sürat Pateni, Kızak, Kuzey Disiplini, Serbest Stil Kayak, Skeleton, Snowboard ve Sürat Pateni dallarında müsabakalar düzenlenecek.