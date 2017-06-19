Göztepe transferde bütçeye göre hareket edecek

Spor Toto Süper Lig'e yükseldikten sonra Teknik Direktör Tamer Tuna'yı göreve getiren ve transfer çalışmalarına başlayan Göztepe'nin Başkan Vekili Talat Papatya, kulübün bütçesini düşünerek hareket edeceklerini söyledi.

Uzun vadede fayda getirecek futbolcuları takıma kazandırmak istediklerini belirten Papatya, “Transfer yapmak aslında dünyanın en kolay işi. Fakat şu sıralar rakamlar uçuyor. Futbolcular ve menajerleri inanılmaz fiyatlarla kulüplerin karşısına geliyor. Biz geleceğimizi düşünerek hareket etmeliyiz. Süper Lig’e çıkınca gelirlerimiz arttı ancak masraflarımız da bir o kadar çoğaldı. Hesapsız davranamayız. Göztepe’nin geleceğini riske atmak istemiyoruz” diye konuştu.

Çoğu kulübün transferde aceleci ve hesapsız davrandığını ardından batma noktasına geldiğini anlatan Papatya, “Özellikle yabancı transferi konusunda sıkıntılar yaşanabiliyor. Geçmişte bizim kulübümüz de sorunlarla karşılaştı. Futbolcuyu buraya getiriyoruz ancak daha sonra onunla yolları ayırmak sanıldığı kadar kolay olmuyor, kulüpler zarara giriyor. UEFA’nın getirdiği Finansal Fair Play (FFP) koşullarına hepimiz uymak zorundayız. Çünkü bizim gelecekte Avrupa kupalarına katılmak gibi hedefimiz var. Bu kural Barcelona için de geçerli bizim için de. Bu mantığı bugünden bellemeliyiz. FFP kriterlerini yerine getiremeyen kulüpler ağır yaptırımlarla karşı karşıya kalıyor. Biz buna müsada edemeyiz” diye konuştu.

Taraftarın transfer konusunda sabırsızlandığını ve büyük heyecan yaşadığını ifade eden Papatya sözlerini şu şekilde sürdürdü:

“Taraftarlarımız yıldız isimler bekliyor olabilir. Taraftar gözüyle bakarsam ben de çok şey istiyorum. Ancak heyecanımız aklımızın önüne kesinlikle geçmemeli. Yıldız futbolcu kim istemez ki. Ancak kulübümüze gönülverenler olaya bizim penceremizden de bakmalı. Her transfer yüzde 100 olacak diye bir kaide de yok. Sezon boyunca scout ekibimiz çok çalıştı. Teknik direktörümüz Tamer Tuna’nın da planları var. Birlikte koordineli şekilde hareket edip, kadromuzu kuracağız. Transferde geç kalmadık, zaten dönem yeni başladı. Herkes sabırlı olsun.”

Kulüpler diyaloğa girebilir

Göztepe Başkan Vekili Talat Papatya, transfer döneminde kulüplerin de diyalog halinde olabiliceğini söyledi. Herkesin farklı hedeflerle yola koyulduğunu ifade eden Papatya, “Transferde bir taban fiyat belirlemek pek mümkün olmaz. Başkası 1 liralık bütçe belirlerken diğeri 3 liralık plan yapar. Burada futbolcu ve menajerlerin rakamları yükseltmesi sıkıntı doğurabiliyor. Evkur Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam’ın da ‘Transfer kolay iş değil. Transferin ilk dönemleri kolay olmuyor. Fiyatlar oldukça yüksek. Bu standartların oturması ve bazı gerçeklerle yüzleşmek hem futbolcu hem de kulüp için zaman alıyor’ ifadesine katılıyoruz. Kulüpler diyalog halinde olabilirse bu rakam oynamalarının önüne geçilebilir” dedi.