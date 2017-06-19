Giresunspor Gökhan Süzen’le 1 yıllık sözleşme imzaladı

PTT 1'inci Lig ekiplerinden Giresunspor, Sivasspor´dan Gökhan Süzen'le 1 yıllık sözleşme imzaladı.

Kulüp tesislerinde gerçekleştirilen imza töreninden açıklamalarda bulunan Başkan Mustafa Bozbağ, iç transferde Onur, Hüsamettin ve Dodo, dış transferde de Göztepe´den Sinan Özkan´ın ardından Sivasspor´dan Gökhan Süzen ile anlaşmaya vardıklarını söyledi. Amaçlarının Giresunspor´u hak ettiği yere getirmek olduğunu belirterek bu doğrultuda çalışmaları sürdürdüklerini kaydeden Bozbağ, “Giresunspor´un tespit ettiği oyuncular belli.

Bu oyuncularla görüşmeler çok hızlı bir şekilde devam ediyor. Osmanlıspor´dan Caner Arıcı ile de anlaştık. Kulüple görüşmelerimiz devam ediyor. Giresunspor çok ciddi br çok güçlü bir camia. Her istediğimiz oyuncuyu alabilecek güçteyiz. Yeter ki bu armaya sahip çıkacak oyuncu olsun” dedi.

Giresunspor´un her şeyiyle üst ligi hak ettiğine işaret eden Bozbağ, “İnşallah bunu yaşarız. İnşallah tüm Giresunlularla şampiyonluk karşılaması oynarız. Bu nedenle çok ciddi bir takım yapmaya çalışıyoruz. Çok iyi futbolcular gelecek, yabancılarla da görüşüyoruz.

Süper Lig’den ve TFF 1’inci Lig’den temaslarımız var. Şampiyonluklar yaşamış, üst düzey takımlarda oynamış oyuncular gelecek” açıklamasında bulundu. Yeni sezon hazırlıklarına 2 Temmuz´da Ankara Kızılcahamam´da başlayacaklarını kaydeden Başkan Bozbağ, ardından da Bolu´da çalışmalarını sürdüreceklerini sözlerine ekledi.

Başkanın konuşması sonrasında sözleşme imzalayarak yeşil beyazlı formayı giyen Gökhan Süzen de, “Hedefin ve beklentilerin büyük olduğunun farkındaydım. Geçen sene bu ligde şampiyonluk yaşadım. Şampiyonluğun kolay ama takım olmanın önemli olduğunu biliyorum. Bunu gerçekleştirirsek ipi göğüsleyeceğimize inanıyorum. Umarım bu duyguyu bu sene camiaya tattırırız” dedi.