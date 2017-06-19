Galatasaray’ın Östersunds’la eşleşmesine İsveç basınının yorumu: ‘Kabus gibi!’

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda İsveç ekibi Östersunds'la eşleşmesi İsveç basınında yankı buldu. İsveçli gazeteciler eşleşmeyi "kabus" olarak yorumladı.

UEFA Avrupa Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda Galatasaray, İsveç'ten Östersunds'la eşleşti. Tarihinde ilk kez Avrupa sahnesine çıkacak olan Östersunds’un sarı-kırmızılılarla eşleşmesine İsveç basını “Kabus gibi” yorumunu yaptı.

Haberi “son dakika” olarak veren İsveçli haber siteleri, Östersunds’un talihsiz bir kura çektiğine değindi. Aftonbladet Gazetesi, Galatasaray-Östersunds eşleşmesini kabus olarak yorumlayanlar arasında yer aldı. Rakibimizin oyuncularından Saman Ghoddos ise yerel bir TV kanalına verdiği demeçte, takımının Galatasaray’la eşleştiğini duyunca, “Şaka mı? Niye yalan söylüyorsunuz?” ifadeleriyle şaşkınlığını dile getirdi.

Ayrıca İsveçli oyuncu, eşleşmeyi dört gözle beklediğini sözlerine ekledi. Başkan Daniel Kindberg ise eşleşmeye dair açıklamalarda bulunurken, “Harika bir fırsat. Galatasaray ile eşleşmek bir rüya gibi” dedi.

UEFA Avrupa Ligi 2. Ön Eleme Turu ilk maçına 13 Temmuz’da deplasmanda çıkacak olan Galatasaray, rakibini 20 Temmuz’da Türk Telekom Stadyumu’nda ağırlayacak.

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi 2. Ön Eleme Turu`nda İsveç`ten Östersunds`la eşleşti Ülkemizi bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde temsil edecek olan Galatasaray, 2. Ön Eleme Turu'nda İsveç'in Östersunds takımıyla eşleşti İlgili Haberi Oku