Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi 2. Ön Eleme Turu’nda İsveç’ten Östersunds’la eşleşti

Ülkemizi bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde temsil edecek olan Galatasaray, 2. Ön Eleme Turu'nda İsveç'in Östersunds takımıyla eşleşti

UEFA Avrupa Ligi’nde heyecanımız başlıyor. İsviçre’nin Nyon kentinde Avrupa Ligi 1. ve 2. Ön Eleme Turu kuraları çekildi. Kurada temsilcimiz Galatasaray’ın da 2. Ön Eleme Turu’ndaki rakibi belli oldu. Aslan, İsveç’in Östersunds ekibiyle karşı karşıya gelecek.

Rakip tarih yazacak

Sarı-kırmızılılar ilk maçı 13 Temmuz’da deplasmanda oynayacak. İkinci maç ise 20 Temmuz’da İstanbul’da. Östersunds, tarihinde ilk kez Avrupa kupalarında mücadele edecek. Tarihinde ilk kez geçen sezon yükseldiği İsveç Birinci Ligi’ni 8. sırada bitiren Östersunds, İsveç Kupası finalinde Norrköping’i 4-1 yenerek Avrupa Ligi bileti aldı.

Bu sezon 12 haftanın geride kaldığı İsveç Birinci Ligi’nde topladığı 21 puan ile lider Malmö’nün 6 puan arkasında 3. sırada yer alan Östersunds, 1996’da kuruldu. Maçlarını 8 bin 500 kişilik Jamtkraft Arena’da oynayan Östersunds’un Transfermarkt verilerine göre kadro değerli 7 milyon Euro.

Teknik direktörlüğünü, 2011’den bu yana İngiliz Graham Potter’ın yaptığı Östersunds’un kadrosunda, bu sezon ligde 5 gol atan İngiliz orta saha oyuncusu Jamie Hopcutt ve 3 gol, 5 asist üreten İran asıllı İsveçli milli futbolcu Saman Ghoddos dikkati çekiyor.

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