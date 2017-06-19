Galatasaray, Francesco Acerbi için İtalya’ya gidecek

Galatasaray yöneticileri, İtalya Serie A ekiplerinden Sassuolo forması giyen stoper Francesco Acerbi'yi transfer etmek için İtalya'ya gidecek.

Maicon transferini gerçekleştirmek için gün sayan Galatasaray, savunmaya bir takviye daha yapabilir. İtalya Serie A’ya damga vuran ekiplerden Sassuolo forması giyen Francesco Acerbi için sarı-kırmızılı yöneticilerin İtalya’ya gideceği iddia ediliyor.

İtalyan basınında yer alan haberlere göre çarşamba günü Galatasaray yöneticileri İtalya’ya gidecek ve transfere nokta koymak için masaya oturacak. İtalyan gazeteci Gianluca Di Marzio’nun haberine göre Aslan 29 yaşındaki stoper için yaklaşık 7 milyon Euro ödeyecek.

İki kez İtalya Milli Takımı’nın formasını da giyen 1.92 metre boyundaki Acerbi, geçen sezon 49 maçta forma giymiş ve 4 gol kaydetmişti. Galatasaray Maicon ile anlaştı Galatasaray, Sao Paulo'da forma giyen stoper Maicon ile her konuda anlaşma sağladı. Transfer hafta başında noktalanacak. İlgili Haberi Oku