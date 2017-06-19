Fikret Orman: 2003’te başkan olup ‘Çin’e gidiyoruz’ desem, ‘manyak mı bu?’ derlerdi

Fikret Orman, Beşiktaş'ı Uzak Doğu'ya açma projesinden detaylarını ortaya döktü.

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, siyah beyazlı ekibin taraftar sayısını 100 milyona çıkarmak konusunda kararlı görünüyor. Vatan’a özel bir röportaj veren Orman, Uzak Doğu pazarında dünyanın büyük kulüpleriyle yarışamayacak olsalar da, oradaki müslüman nüfusa hitap etmeyi istediklerini söyledi.

Orman, “Manchester City, Uzak Doğu programına 2003'te başlamış. Biz şimdi başlıyoruz. Ben 2003'te başkan olsaydım ve ‘Çin'e gidiyoruz' deseydim, ‘Manyak mı bu!' derlerdi. Adamların o zaman gördüğünü biz şimdi görüyoruz. Arkadan geliyoruz ama bunları yapmadığımız takdirde bir yere gelemeyiz” sözlerini kullandı. Aboubakar`da yeni engel! Bir talip daha çıktı... Ligue 1 ekiplerinden Rennes, Beşiktaş'ın bonservisini almaya çalıştığı Vincent Aboubakar'a talip oldu İlgili Haberi Oku

Temmuz ayında Çin’de Schalke ile bir maç yapacaklarını ifade eden Orman sözlerini şu şekilde sürdürdü:

“HAVAYA GİRMEYELİM”

“Temmuz’un 16'sında Çin'e gideceğiz. Guangzhou'da Schalke ile maç yapacağız. Schalke dediğin kulübün sosyal medya hesaplarını 20 milyon Çinli takip ediyor. Bu kadar insanla iletişim kuruyorlar. Biz bunu 30-40 milyon yaparız.

Çin bizim için başlangıç. Yalnızca Uzak Doğu olarak düşünmemek lazım. Pakistan ve Hindistan'ı da içine alan o bölgede milyarca Müslüman var. Kendimizi yüksek yerlere koyma arzusunda olalım ama çok da havalara girmeyelim. Biz bir Real Madrid, bir Barcelona, bir Manchester United değiliz. Messi, Ronaldo, Ibrahimovic gibi dünya yıldızlarını kadrosunda barındıran takımlardan bizim müşteri kapmamız öyle kolay iş değil.

“MESSİ VARKEN NEDEN BEŞİKTAŞ’A SEMPATİ DUYSUN?”

Ama Müslüman nüfusun yoğun olduğu yerlerde sempati kazanabiliriz. Mesela Azerbaycan'da inanılmaz sayıda Beşiktaş taraftarı var. Geçen sene oraya gidemedik. Bu sene kesin gideceğiz. Kazakistan'a, Endonezya'ya, Malezya'ya gideceğiz, buralarda maçlar yapacağız. Yaklaşık 10-12 hedef ülkemiz var.

Çin'de yaşayan birini düşünelim. Barcelona'da Messi, Neymar, Suarez varken Beşiktaş'a sempati duyar mı? Orada bir sebep olması lazım. Bu sebep o adama hitap eden bir yıldız oyuncu olabilir. Mesela Quaresma, Talisca bana göre bu potansiyelde oyuncular. Ama biz daha büyük bir kitleye Müslüman ülkenin kulübü kimliğiyle ulaşabiliriz. Örneğin Endonezya'da, Malezya'da, Hindistan'da milyonlarca Müslüman var. Oradaki insanlar bu yönden Beşiktaş'a sempati duyabilir.”